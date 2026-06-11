本來也是一件小事，大人們根本就不知道。當年的孩子們也四散了，如今也成了大人。誰知道呢？那時候大院裡的女孩們好像一夜之間就青春期了，一夜之間就都會女紅了。木表哥的衣領就成了一樁公案。

你知道嗎？麗麗神祕地說，木表哥的衣領是吳麗鳴給他鉤的。

知道，孟小晚說。她的語氣平淡無味，帶著生硬。窗外的路燈在窗子上閃光，街上靜靜的，沒有人，也沒有車。那是幾十年前的夜晚，吃過飯就沒有人出門了。她們躺在床上，孟小晚拉開窗簾，借著窗外的亮光，看《紅樓夢》。孟廣林不在家，孟小晚打開大立櫃的門，偷偷拿出來的。大立櫃裡有幾個葡萄菸盒、一個圓筒牡丹菸、一套《古文觀止》。她知道孟廣林還有一本《呼蘭河傳》，但她更喜歡《紅樓夢》。

這個你還不能看。孟廣林對她說，你太小看不懂，過幾年再看。

原來你知道呀，麗麗說。小晚的態度讓她有些失望。她翻個身，睡去了。

孟小晚並不知道。她也不明白自己為什麼會這樣說。她不想說木表哥和吳麗鳴的事情，好像不想說兩個親愛的人的壞話。

是的，那時候她已經對麗麗姊她們的八卦失去了興趣。一個好男孩和一個好女孩，是可以相愛的，儘管在別人眼裡，他們並不是一樣的人。保守安靜的木表哥和不安分的吳麗鳴，他們或者天生不是一樣的人，但那又怎樣呢？他們有權利傾心、有權利互相贈送禮物。孟小晚闔上書。她相信他們當年小鹿亂撞的懷春心情，曾經是多麼美好。如今好像落花流水。（全文完）