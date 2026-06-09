木表哥走了好幾年以後，三表哥說有一次看到木表嫂在大街上炸油條，那時她已經再嫁了。

看著心裡也是不好受。三表哥說，如果她不再嫁，還是家裡人，怎麼也不能讓她那麼油頭油手地當街叫賣。他這麼說著，舅媽就撇撇嘴，說木表嫂最不該做的一件事，是讓自己的兒子頂包，就是「俺家他」的兒子，比大志大兩歲。有一次惹了禍，警察要找他，木表嫂就說是自己兒子幹的。

她說鄭家有錢有勢，不能不管，若是「俺家他」的兒子進了局子，倒是危險了，沒人管。這件事引起鄭家的不滿。三表哥說她能為別人陷害自己的兒子，真是自作孽不可活。

她若不這樣，生活困難點，鄭家不能不管。何至於拋頭露面，去大街上炸油條呢？三表哥說。

老爹死得也蹊蹺。木表嫂嘆一口氣說，本來就臥床很久了，後老伴對他的照料也鬆懈了很多，久病床前無孝子，何況是後老伴。又有自己的子女在後面出謀劃策、嘀嘀咕咕，三天兩頭她就沒影了，去兒子家住。我們也能理解，就大家分擔，倒班，有閒時間的多去少拿錢、工作忙的少去多拿錢。後來有一天，後老伴當班，晚上還好好的，早晨老爹就沒氣了。也不知道是一口氣沒上來，還是被捂死的。木表嫂這樣說，口氣是輕淡的。

孟小晚有些訝然。被捂死的？她睜大眼睛說。

是呀，捂死灰嘛，警察也看不出來，老爹後來哮喘得不行。木表嫂說，然後閉上嘴，沉默了一會。

櫟林格勒地鐵站到了，她們就此分手。孟小晚乘橙線去上班，木表嫂乘綠線去唐人街，她們匆忙留了電話。（二二）