四大美女在一班（一三）

那時我們想，這小妖精難道要成魔，無法無天嘍？又或是想在畢業前興風作浪，再整出點什麼么蛾子？慢慢才揣測出來，她不是想跟誰過不去，而是自己鬧心，在和某種說不清的東西較勁──好像人生還沒開始，就已經被安排好了結尾；明明做了最優選擇，卻覺得誤判了初始目標的合理性……於是，對自己已經確定的未來，忽然生出一種質疑。

沒有一個人看好她那郎才女貌、門當戶對的婚姻。

然而，此後再沒聽說黃綺麗有過什麼波瀾起伏，偶爾有消息都是她評了職稱、生了孩子、買了房子、出國旅遊……一切都按部就班、四平八穩。偶爾她發來照片，還是那麼苗條，但臉上染了些微風霜。

四大美女裡面，只有這個小妖精後來工作順利、生活安定、家庭和睦。她把自己的人生經營得不錯，腳踏實地當了一個科室小領導，也學會了照顧兩家的老人。她現在的生活沒有精彩，也沒有意外，平平淡淡、安穩妥當。

世事難料，小妖精竟變成了相夫教子的賢妻良母。我們算是相信了，並非黃綺麗的丈夫是道行高深的法海一類人物，鎮住了她，而是能量守恆，小妖精最多也就折騰一時，不可能折騰一世。做為一個曾經的小妖精，她終於修煉成人，過起了正常人類的生活。

3 國寶流失記

碩士學位授予典禮那天，車明瑤穿了一件白底碎花的短袖棉麻旗袍。照合影時，她蹲在前排中央，兩手輕輕搭在膝上，上身挺直，像天鵝一樣伸長了脖子。小麥色的臉龐上帶著明媚、和悅的笑容，一如這三年來她一直散發著的美麗。（一三）