他心滿意足地笑了。

自從那天海邊長談後，尤其是讀了謝玲玉的〈情感絮語〉，他不自覺地就開始留意起謝玲玉。這個女人跟顧瑤完全不同。顧瑤豐滿窈窕、生機勃勃，卻簡單直接，他幾乎從來沒有跟顧瑤有過深刻的心靈交流。

可是謝玲玉卻有一雙彷彿能看進你靈魂的眼睛。他們之間一個眼神交流，彼此便能心意相通。

4

馬克和凱文坐在影院裡，銀幕上正放他們一直想看的《功夫熊貓2》。兩個孩子一左一右，各自挨著父母。這是假期的最後一天，大家決定用一場電影做為結尾。

楊曉林看了一會兒童片，很快便失去了耐心。他湊近顧瑤，小聲說：「你在這陪著凱文吧，我去看看別的電影。」

顧瑤點了點頭。她已經習慣了楊曉林的這種做派。

過了一會兒，謝玲玉也站了起來，「我也去看看其他電影。」

楊曉林在外面看了一圈，最後走進了《午夜巴黎》的放映廳。影片一開始就驚艷了他，雨中的巴黎，五顏六色的雨傘、濕漉漉的鵝卵石路，水濛濛、暈黃的燈光，是一首流動的詩、一場流動的盛宴。

電影開篇，男主和他的未婚妻有這樣一場對話。男的是一個文藝浪漫的作家，他迷戀雨中的巴黎，他問：Can you picture how drop-dead gorgeous this city is in the rain? （你能想像這座城市在雨中是何等的絕美嗎？）

他的未婚妻是一個現實的人，她說：

Why does every city have to be in the rain? What's wonderful about getting wet?（為什麼每一座城市都非得下雨？被淋濕究竟有什麼美妙可言？）

楊曉林悲哀地想，這就是文藝的人和現實的人對於雨完全不同的感受，就像他和顧瑤。假若是謝玲玉，一定會有不同的答案。（四）