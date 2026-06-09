圖／王幼嘉

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盛繁霜接到仲介公司電話的那一剎，一顆在半空懸了將近兩年的心，終於落回到了肚子裡，聲音有些發抖，迭聲說著：「謝謝！」仲介公司的工作人員淡淡的，「恭喜！你可以準備去領事簽證 了。」聽見「領事館」、「簽證」幾個字，繁霜心裡又一緊：「我這種情況好簽嗎？」電話那頭似乎笑了一下，卻是篤定的語氣：「好簽！我們公司出去的，還沒有被拒的呢！你放心好了，簽證的時候實話實說，不要添油加醋，一定不會有問題的！」繁霜臉上放鬆了，看向一邊站著的，跟她一樣一臉緊張又興奮的丈夫，「好的！那我什麼時候去簽證呢？」仲介那頭沉吟了一下：「這個需要你自己去約，你知道怎麼約嗎？」

繁霜愣了一下，「要自己約？」這兩年，她幾乎把所有事情都交給了仲介，自然以為簽證的事也是他們替她做好。「當然是你自己約！」仲介回答得很乾脆。「我要怎麼約呢？」繁霜拿著手機的手有一點抖。仲介似乎有些吃驚：「喔？你不知道？這樣吧，我給你個連結，你自己查一下。要是真有什麼事，再聯繫，看需要我們幫什麼。只是，這一部分是另算的。」繁霜和丈夫對視著，「沒關係，多少錢我們都會付！」電話掛了，旋即收到一個新的微信 消息，繁霜立刻打開，是簽證指南。

按照指南，繁霜準備好了一切，在提交簽證申請之前，和丈夫又仔仔細細檢查了好幾次，確定一切無誤才點擊提交了簽證申請。心又懸了起來，美國簽證最難拿了，繁霜身邊認識的人，沒有誰去過美國領事館。但是自從動了要去美國的心，多少也留了心，可是，但凡是跟美國有關的傳聞，都不樂觀，更讓她惴惴不安。

焦急等了幾天，領事館來了通知，可以選面簽的日期了。繁霜和丈夫高興地跳了起來，看著日曆，研究來、研究去，甚至還查看了一下黃曆，終於勾了一個日期，立刻又訂了火車票，離他們最近的領事館也要坐將近十個小時的動車。

簽證很順利，領事館裡那個頭髮有一點灰白的男簽證官，還跟繁霜開了一句玩笑：「喔？你是一個園丁？」棕色的眼珠子頗溫和。繁霜愣了一下，立刻就明白了，嘴角牽動了一下：「我是老師！」簽證官點點頭，把繁霜的護照放進一個文件夾裡：「回去等消息吧！」

繁霜的手心冒著汗，她不知道這是什麼意思，看著簽證官，「我可以走了嗎？」簽證官臉上微微笑了一下：「是啊。你還有什麼其他事情嗎？」繁霜忙擺擺手，「沒有、沒有。謝謝！謝謝！」立刻轉身往外走，心跳得怦怦的。

走到領事館外頭，丈夫一張臉上焦急萬分，「怎樣？」繁霜沒有說話，笑著點了一下頭，丈夫的眼睛、鼻子立刻都張開了，「太好了！快給家裡打電話！」拿出手機立刻撥了電話：「爸，繁霜簽證過了！……對、對，就是簽上了！是吧？繁霜？」一邊說，一邊看向繁霜。繁霜再點點頭，丈夫另外一隻手豎了大拇指。「好、好，我們知道……明天就回去，還有很多事要準備呢！……沒有別的事，就先掛了。我倆還沒吃飯呢！」放下手機，丈夫看著繁霜，「先去吃飯！你想吃什麼？」繁霜咧開嘴：「麻辣燙。」丈夫有些吃驚，立刻使勁搖搖頭，「大喜事，吃點貴的！」

「我就想吃麻辣燙！」丈夫倒也痛快：「好！等回到家，咱再去吃好的！」

回到家，公婆、父母，以及大大小小的親戚朋友都來了，祝賀聲不絕於耳：「我早就看繁霜不簡單！」「繁霜，到了美國，多發些朋友圈，給我們看看美國到底什麼樣子！」「看見了吧？你們姊妹幾個也多向繁霜姊姊學學，以後也去美國看看！」

繁霜笑得臉上的肌肉都酸了，回到自己家，坐在梳妝台前，輕輕揉著臉：「哎呀，臉都笑僵了！累死了！」丈夫走過來，一隻手搭在她的肩膀上，「大家也是替你高興！」繁霜在鏡子裡看著丈夫，「我就不喜歡中國這種人情世故！沒有幾個是真心的！」丈夫臉上呆了一下，「人還沒走呢，就不喜歡了？」說完，拿開手，走了。繁霜看著鏡子裡丈夫的背影，張張嘴，最後卻只咬了咬嘴唇，把手上拿著的一張卸妝紙丟在梳妝台上。

繁霜清楚，丈夫是真心為自己感到高興，但是也有不舒服──當初是兩個人一起遞的申請，可是她順利拿到簽證，丈夫卻被拒絕了。看著護照上貼著的那張簽證紙，繁霜心裡五味雜陳，而不只是歡喜。繁霜和丈夫都明白不能多想，一多想，可能就又變了主意呢！

看著那些整天疲於奔命的家長和學生，繁霜咬牙切齒的：「我的孩子一定不能經歷這樣非人的應試歷程！太摧殘人了！」丈夫卻不像繁霜那樣過激堅決：「中國人不都這樣嗎？為什麼我們就要比別人特殊呢？」

繁霜翻了丈夫一眼，「我要的不是特殊，我是不忍心孩子遭那樣的罪！」丈夫呆了臉，「這不是還沒有孩子嘛！等他長大了、上學了，還不知道是個什麼情況呢。」（一）