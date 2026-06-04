那段時間她一直沒有回家，正同孟廣林嘔氣，那也是孟小晚人生中第一次逆反。

那是一個有月亮的夜晚，孟小晚和母親、木表哥在校園裡閒逛，每個人都憂心忡忡。空氣很清冷，樹葉在寒風中戰慄，風颳過來，便落在地上。大概快到冬天了，但記憶中沒有雪，那是一個秋寒的夜晚。

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算起來，木表哥去世已經三十多年了。這期間斷斷續續的，孟小晚也知道一些木表嫂的情況，知道在木表哥去世之後，她本來是不肯離開婆家的。婆婆家雖然不富裕，但那時已經開始有了上升的趨勢。何況這些年，同這一大家子人在一起，也是有著親密的關係。兄弟姊妹年齡相差不大，舅媽生他們，是每兩年一個。

有人說，她想嫁給二表哥，那時候二表哥和表嫂正在鬧離婚。二表哥是海員，每年在世界各地航行，很少在家，夫妻感情就有了鬆動。但二表哥還愛著二表嫂，他堅決拒絕了。還有人說她對小妹夫有非分之想，那是全家過上幸福日子的救星，被小妹識破，大鬧了一場，場面十分難看。

總之，一個女人沒了丈夫，就生出很多事端。後來，她離開了婆家，開始尋找自己的生活道路。本來她是有頭疼病的，犯病的時候疼得撞牆。每年要到哈爾濱看病，就住在孟小晚家裡，所以與鄭華格外親近，與孟小晚也有格外的情誼。奇怪的是木表哥去世後，木表嫂的病居然不治而癒。當年木表哥車禍是在頭部，所以小妹說多麼奇怪。私下說，木表哥是替木表嫂死的。

過了幾年，木表嫂再嫁了。有一年過年，小晚在舅舅家吃飯，快散局的時候，木表哥的兒子大志悄悄對孟小晚說：二姑，等會我送你回家。（一七）