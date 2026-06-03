有人說她在北京跟一個男人好上了，那個男人有妻子，還有孩子。還有人說她被開除了軍籍，但她沒有回家。沒有人知道她去了哪裡。幾個女孩私下裡想像吳麗鳴的情況。她能做什麼呢？吳麗鳳說她應該嫁人了。

你想，吳麗鳳說，她除了會唱歌，還會什麼？既然什麼都不會，只能嫁人。

孟小晚不這麼想。她覺得吳麗鳴會在這個世界的某個角落，一直生活得很好。她是那種能把自己安頓好的女孩子，不是像傳統的守著父母的那種，也不是吳麗鳳頗有心機的那種，而是一種波瀾起伏的命運。

孟小晚說不清吳麗鳴身上具有什麼，但無疑，她身上具有一種隱隱的不安。她是一個有故事的人，一定是的。孟小晚這樣想。至於她自己，她一直不知道自己的道路，她是一個隨遇而安的人，她跟著這個時代的走向，在時代潮流中裹挾著前進。那時候她開始了一個有目的的生活，那是父親給她的目標。1977年恢復高考 了，姊姊考上了大學，從遙遠的北極回到哈爾濱。第二年1978年，哥哥考上了大學，然後全家人把眼睛盯到了孟小晚身上，她是第三個考上大學的人。

孟小晚上大學時，木表哥曾經來看她，那時木表哥極不如意。他回到故鄉後沒考上大學，好不容易進了紡織廠，又效益不好，被裁員，正在家中待業。鄭華同他一起來，他顯得非常矮小。現在回想起來，他那時還不滿三十歲，居然已經開始禿頂，看起來像一個五十歲的人。臨走時他一定留下二十塊錢，孟小晚不收，母親嘆著氣讓她留下。（一六）