我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

審查趨嚴 赴美「短期簽證」小錯誤也被打回票

世界盃／內馬爾驚傳小腿受傷 缺席巴西隊首場訓練

AI湯瑪斯（四）

韓秀
聽新聞
test
0:00 /0:00

待他坐穩，便看到了空中小姐的笑臉。端起了小姐放到桌上的飯前酒，謝了小姐的服務，這才喝了這趟旅行中的第一杯酒。

思緒像倒帶一樣，過濾著每一個細節。

為什麼廠商自己沒有現身，卻派了柯明來跟自己見面？

為什麼一夜之隔，一切順利完成？難不成那廠商就等在辦公室裡？他要一個人靜心細看這份文件，或是他有人需要共同協商？或是……或是什麼？合約內容是兩造多次在電腦上協商過的。自家老闆完全是為了節省兩造來回郵寄的一個月時間，派自己專門跑這一趟……真是好心無好報，害自己虛驚一場。

念及此，很想跟人聊聊。就在手機上按了347-2577-2877，並選擇了「簡訊」，手指移動，親切寫道：「您料事如神，果真，我只需要一點耐心而已。一句話，事情圓滿成功，我真要謝謝您……」按鍵發出後，一秒鐘而已，回信來了：「馬上關機！」

張瑜想也沒想，馬上照做。耳朵裡卻真切地聽到機長廣播：「飛機遇到亂流，請旅客一定要繫好安全帶，把桌子收起來，關閉所有的私人電子設備……」

飛機劇烈地上下顛簸、左右大幅度搖動著，商務艙一片寂靜。張瑜緊緊抓住座椅扶手，手心裡沁出一層冷汗。好久，久到張瑜終於累得躺倒在座椅上，飛機這才慢慢恢復了平穩。

整整六個小時之後，張瑜小心翼翼再次打開手機，再次撥打同樣的號碼，再次選擇「簡訊」，手機屏面全黑，只見兩個紅字「關機」。他自然是無法可想，面對這個嚴厲的指令，這個他從未見過的指令，乖乖關機，將手機放進衣袋。直到飛機降落，再也沒有嘗試新的冒險。（四）

上一則

「因禍得福」 視障鐵人李協興：運動給我重生勇氣

延伸閱讀

秋天的三葉楊（一）

秋天的三葉楊（一）
秋天的三葉楊（三）

秋天的三葉楊（三）
萍水相逢的阿蔓達

萍水相逢的阿蔓達
任性（四）

任性（四）

熱門新聞

（圖／想樂）

上有政策，下有對策

2026-05-25 02:00

上有政策，下有對策

2026-05-26 02:00
土耳其，一個被貓咪接管的國度。

貓城：伊斯坦堡

2026-05-22 02:00
綬草。（本報資料照片）

綬草探頭

2026-05-18 02:00

錯位的中餐館

2026-05-22 02:00
（圖／Betty est Partout）

二十九封情書

2026-05-24 02:00

超人氣

更多 >
拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？
曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青

曝馬家夫妻「住對門」 金溥聰：馬英九敲門找不到周美青
70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法

70歲像39歲？ 呂良偉被質疑做醫美、戴假髮 親曝驚人逆齡法
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片
華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜