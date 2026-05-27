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全美各州最高薪職業 幾乎全是醫師 只有一州例外

金溥聰爆被封鎖 見馬英九要透過她 馬握手稱「我信你」

一刻，鏡花（一二）

王婷婷
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「那種傘不適合拍咱們這套衣服，只有幾步就到了。」

祝英台微笑著看了眼梁山伯，眼波流轉，令梁山伯的心神蕩漾了一下。春日的燥熱似乎更熱了，也似乎沒那麼熱了。

梁山伯抬袖，祝英台回眸。攝影師又喊：「來，轉身，背對背來一張。梁山伯站在那塊磚上去，一高一低，錯落有致。你們各自望著前方，微笑，好、真好。」

小姑娘拍手：「好看！你們倆真好看。」

林嵐當林嵐時，極少被這樣誇。

李文浩看了她一眼，那一眼停留得稍微久了一點。

拙政園的水面在傍晚時分泛著淺金色的光，白牆黛瓦，曲橋迴廊，遊人來來往往。可在那一刻，一切似乎慢慢退遠了。

他們是誰？此時此刻，他們在哪裡？

他們跟著攝影師走過月洞門。李文浩伸手替她擋住一根低垂的竹枝。這個動作極輕，卻又極自然，彷彿做過無數次。

攝影師讓他們站在一處花窗前。

攝影師說：「靠近一點。」

他們往前站了一步，衣袖輕輕碰到。

攝影師讓他們沿著池邊走。長廊曲折，水面上嫩嫩的荷葉綻開，能看到水草癡纏。遠處有遊客停下來，看他們拍照。他們有些累、有些疲乏，卻又想永遠穿著這樣的衣服花前月下。

有人小聲說：「這是梁祝。」

攝影師在前面一邊倒退，一邊拍。

「看他。」

林嵐抬頭。李文浩的眼神被她那一眼燙到似地跳了下。

寫代碼、算房貸，規劃職業路徑，和同事討論裁員概率，在逼仄的出租屋裡與父母視頻，那是誰的人生？梁山伯的生命裡似乎只需要和祝英台相識相知，只有花前月下，只有送別、相思、盼歸。他們連一杯茶都不用真的喝，含情脈脈，再生離死別。（一二）

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