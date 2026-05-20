是元旦後的那個周末。十多年來，我每周上班七天，五天在市政府機構，周末在沃恩學院圖書館。一年之中，除了七月國慶周末，我只有聖誕和元旦兩個周末，校圖不開門。趁此空閒，我邀梅姐聚會喝早茶。天冷，只有飯店聚聚才相宜。君豪場地大，吃喝聊天，坐多久都可以。

那天見到梅姐，見她神情更落寞了。

「梅姐你身體還好吧？」一見面，我就忍不住先問她。

「身體還好。就是光陰難熬！」她接口回答著。

「怎麼搞的啦？兒媳又鬧你？」我猜測著。

梅姐的兒媳實在不是一個容易相處的人。冷言冷語、指桑罵槐，是她拿手好戲。梅姐從來不是她的對手。為了不讓兒子夾在中間為難，梅姐從不跟兒子抱怨。忍一步，海闊天空，是梅姐的處家哲學。

在法拉盛 一家裝修公司當文祕的媳婦，算盤子打得忒精。從小寶送幼稚園起，多年來，先是批發點手工活回家讓梅姐做，諸如做頭箍、拆手套等，按件計酬。雖掙不多，但積少成多，也讓梅姐為家裡掙點錢，還美其名曰幫梅姐打發時間。梅姐接送孩子、打掃家裡家外衛生，冬天下雪天，鏟掃門前屋後的雪，還做一家四口的飯，時間難能富裕。我倆都忙，也沒多少碰面機會。

小寶上中學後，梅姐不必再接送，就乾脆上午半天去附近衣廠打工，下午回家做飯、洗衣服、清理衛生。

因為從做手工開始，梅姐就納稅並獨立報稅。到七十二歲時，梅姐掙夠了四十個季點，就退了休，每月能領到三百多元退休金。由於沒有達到最低生活費標準，所以社會安全局發給些補助。

其實自小寶上中學起，梅姐不依附兒子，可以完全自食其力了。（一四）