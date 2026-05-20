一個恐怖的颱風過後，地上跌滿了樹枝和落葉。阿天站在店門外向遠處遙望，拿鐵懶洋洋地趴在他腳邊，身上的繩子半濕。有層水氣遮擋在眼睛與前面那幢高樓之間。一片大大的棕櫚樹葉子從樹冠墜落，伴隨著陰影「啪」的一聲跌到地上，嚇了阿天和拿鐵一大跳，以為有人從樓上跳了下來。

這個發生在炎熱夏季的颱風不懷好意，幾十棵、上百棵街邊的綠化樹被吹倒、吹斷橫躺在地上，對城市的交通和運輸造成了很大的影響。全年最熱的時刻降臨了呀！成為老闆以後，阿天尤其不喜歡夏天。因為夏天室外熱得像蒸籠，縱使門外整天開著功率很大的水冷風扇、縱使是上午或傍晚，客人們也不肯像別的三個季節一樣待在室外，全部擠進開著空調的室內。

他的客人大都年輕，有時相約前來不是饞那杯咖啡，是找個有Wi-Fi和空調的地方，一起連線打遊戲。年輕人打遊戲不關聲音，再加上靜坐著刷短視頻和看劇的客人，十多平方的咖啡店內聲音亂撞。

最近阿天的生意不錯，店內總是高朋滿座的樣子，外送的成績也有所提高，梅姐每天拿來的點心都能賣得光。可阿天依然憂心忡忡，開心不起來。眼看馬上就要開門營業的分店，因為家傑的貪婪而夭折。阿天雖說沒有損失錢財，但浪費時間和精力，大大打擊了他對創業的樂觀嚮往。

從開店的第一天起，他就期盼著有朝一日，能把天天咖啡拓展成為連鎖店……母親得了腎結石住院做手術，他一怒之下拉黑小美，相當於粗暴地與小美分了手。這麼多不好的事情發生在同一個月之內，他又怎樣開心得起來呢？（一七）