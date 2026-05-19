人群逐漸散去，林嵐和周景瑜商量著在哪裡換衣服。實在不行，還是去地鐵站 裡的洗手間吧。她們笑了笑，今晚，滿街的牛鬼蛇神，誰都不會笑話誰。周景瑜拉住林嵐，讓她看那個打扮成周樹人的人高聲朗誦。有人拍手，更多人在拍照，「周樹人」突然看到瑪麗皇后，笑了，說了句：「如今的中國也是好了，外國娘娘都來逛。」路人一起笑著看向林嵐，她不能跑，顯得小氣，也不好惱，這一天，大家都這樣歡樂。她只好別過臉去。

正好對上一張笑嘻嘻的臉，有些面熟，她不由得多看了兩秒。這個人面露疑惑，遲疑地問：「你是那個……那個地理老師？」

「你是程式員？這麼巧啊。」林嵐突然想起，她說她今晚看《小歡喜》，身為老師還撒謊，她的臉燒滾了起來。

相親那天，每組十分鐘，如果看不順眼，一秒一秒就很難熬。看對眼也難受，不知道說什麼好。有個人一坐下就條理清晰地問問題，大抵已經見過幾十個人，比蘇式紅燒肉還油膩。

林嵐和李文浩差不多，半熟、半生，透著可有可無的慵懶勁兒，是敷衍父母，也是糊弄自己，把期望值降到負數，帶著撞大運的心思來一趟。

「我教地理，也帶思政課。每年的內容都差不多，工作挺輕鬆的。」

「以前我最頭疼地理課要背誦這個山脈、那個平原的，工作後旅行了一些地方，小時候記不住的內容都想起來了。」

李文浩不知道怎麼說了這句話，說完看到林嵐客氣的微笑，放下心來，又說：「我們家在崇明島，不算上海。」

林嵐臉上一僵，張了張口，沒發出聲音。

她摸了摸桌上的手機，問：「能加你嗎？」（四）