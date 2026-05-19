我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

一刻，鏡花（四）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

人群逐漸散去，林嵐和周景瑜商量著在哪裡換衣服。實在不行，還是去地鐵站裡的洗手間吧。她們笑了笑，今晚，滿街的牛鬼蛇神，誰都不會笑話誰。周景瑜拉住林嵐，讓她看那個打扮成周樹人的人高聲朗誦。有人拍手，更多人在拍照，「周樹人」突然看到瑪麗皇后，笑了，說了句：「如今的中國也是好了，外國娘娘都來逛。」路人一起笑著看向林嵐，她不能跑，顯得小氣，也不好惱，這一天，大家都這樣歡樂。她只好別過臉去。

正好對上一張笑嘻嘻的臉，有些面熟，她不由得多看了兩秒。這個人面露疑惑，遲疑地問：「你是那個……那個地理老師？」

「你是程式員？這麼巧啊。」林嵐突然想起，她說她今晚看《小歡喜》，身為老師還撒謊，她的臉燒滾了起來。

相親那天，每組十分鐘，如果看不順眼，一秒一秒就很難熬。看對眼也難受，不知道說什麼好。有個人一坐下就條理清晰地問問題，大抵已經見過幾十個人，比蘇式紅燒肉還油膩。

林嵐和李文浩差不多，半熟、半生，透著可有可無的慵懶勁兒，是敷衍父母，也是糊弄自己，把期望值降到負數，帶著撞大運的心思來一趟。

「我教地理，也帶思政課。每年的內容都差不多，工作挺輕鬆的。」

「以前我最頭疼地理課要背誦這個山脈、那個平原的，工作後旅行了一些地方，小時候記不住的內容都想起來了。」

李文浩不知道怎麼說了這句話，說完看到林嵐客氣的微笑，放下心來，又說：「我們家在崇明島，不算上海。」

林嵐臉上一僵，張了張口，沒發出聲音。

她摸了摸桌上的手機，問：「能加你嗎？」（四）

地鐵站

上一則

時報廣場盛典

延伸閱讀

喇叭花開（一四）

喇叭花開（一四）
喇叭花開（一三）

喇叭花開（一三）
不修則已（一四）

不修則已（一四）
不修則已（一七）

不修則已（一七）

熱門新聞

退休紀念品

2026-05-15 02:00
圖／PPAN

煮湯的人

2026-05-12 02:00

在美國讀英語班(上)

2026-05-15 02:00

養老不如養心

2026-05-14 02:00

南韓豆腐煲

2026-05-16 02:00
蔣勳〈善男子善女人〉局部。（圖／蔣勳提供）

善男子善女人

2026-05-16 02:00

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長