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學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

NBA／詹姆斯領軍反撲白忙 湖人遭橫掃 雷霆晉西區決賽

任性（九）

李東文
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「我的意思是說，我每天手腳不停，一杯接著一杯給客人沖咖啡，每一分錢都來之不易，所以我從來就不敢胡亂花錢──小美，我是真心想跟你好，想以後娶你做老婆。但是小美，你呢，你有沒有想過，我倆的將來會怎樣嗎？」

「你到底想說什麼呢？」

阿天說自己不是富二代，也沒掙大錢的本領。如果沒有奇蹟發生，會一直守著這麼一間小店做下去。運氣好的話，或許能與朋友合作開幾間分店，存夠錢交首付以後買房子，與老婆一起供樓，生兩個小孩……三個怕養不起，也未必照顧得過來，兩個孩子生活品質好點。

「啊──」小美驚呼一聲，「你追我，你想娶我，是要我和你一起供樓的啊──但我是很怕吃苦的啊！我認為供樓養家是你們男人的責任。」

阿天想糾正，當初是小美主動追自己的。不過覺得這話說出來也沒啥意思，就沒說了。

「不供也行，」 阿天說，「現在我跟我媽，住在一套三居室，舊了點兒，但住著也很舒服。反正我媽就我一個兒子，多住兩三個人進去，問題不大，大家一起擠擠咯。」

「我才不要跟老人一起住！」

小美說完走了，杯中的咖啡還有一半沒喝完。阿天提到的那些，按揭買房、生兩個還是三個小孩等等，太遙遠、太沉重，也太笨拙，嚇得她落荒而逃。

望著腳穿高跟鞋的小美一扭一扭向前衝，阿天難受得嗓子眼冒煙。不甘心啊，真的不甘心，人家做老闆日進斗金，自己做老闆，連女朋友都養不起！在海南那三天，像是他們的蜜月，香甜的餘溫尚存，卻已物是人非！（九）

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失敗與成功的體會

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