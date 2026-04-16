在好日子中徜徉奔跑（四）

他看見她有些生氣了，朝她上一步，問她為什麼立在這兒不說話。她說她就是不說話，看他能在這兒等多久。他覺得她在戲耍他，狠狠瞪了她一眼。

「現在我還欠你多少錢？」

「兩千二。」

他驚著怔一下：

「能有這麼多？」

她從口袋取出一張記帳的白紙遞給他，說每一筆她都記在這上邊。她看他不接她的紙，並臉上有了尷尬色，她也朝他上一步，說，那些汽車的配件她都是當作廢鐵，一毛錢一斤賣他的。若她把那些運到縣城的汽車修配廠，每一個配件都是幾千元，單是發動機就會賣出上萬、幾萬元。然後她把遞給他的記帳紙，重又收回來，疊疊裝進口袋裡。

「我虧待你了嗎？」她問他。

他對她搖了一下頭。

「你欠我兩千兩百，不該還我嗎？」

他點了一下頭，從口袋摸出五百元，說這五百元是他剛從奶奶身上偷來的。說無論如何，請她再緩他幾天或一周。在他離開這個鎮子前，他定會把欠她的一千七百元，一分不少還給她。他手裡僵著那五百元，慢慢朝她遞過去，像一個學生遞給老師的一份過錯保證書。她不接那五百元，只是冰冷冷盯著他的手，盯著他手裡的一捲錢：

「我怎麼能知道，你不會偷著開車跑了呢？」

少年著急了，跺了一下腳，又在地上兜著身子轉了一個圈，聲音忽然大起來：

「我跑了，你咒我一開車上了高速路，就撞車撞到高速路的懸崖下。」

「這樣吧，」少女說：「我不讓你還錢，但你把你的車子塗成龍血紅──就是暗紅發光那種紅顏色。」

少年不言了。他不想把他的車子塗成龍血紅。他以為那紅是種女人色。是窮人要裝作富戶人的樣，於是低頭猶豫著。（四）