漸行漸遠的青春（四）

「這麼奇怪？她不是如願以償嫁給了意中人了嗎？可以說是笑到了最後。還吃什麼醋呀？」她的語氣裡充滿了費解。

「大概是她的生活很不如意吧？我聽同學說的，她言語中很是嫌棄她老公，在外人面前都毫不掩飾。他們的婚姻一定有問題。」

「這麼多同學當中，就是妳最會選老公。妳是最好、最幸福的那個。」她說。

我簡直是受寵若驚，忙說：「誰的婚姻沒有或大或小的矛盾？問題是妳如何經營。其實，婚姻如意不如意，局中的兩個人自己知道，外人難以評說。」

「的確，戀愛和婚姻是兩回事。約會的時候，我也不知道我老公是個控制狂。」她終於開始講她的故事。

「妳先生是妳大學同學？」我小心翼翼地明知故問。這是我從一位知情的中學同學處得知的。同學也不願多說，只言她這麼多年不願與舊日同學聯繫，就是因為這段不堪的婚姻。似乎她在逃避什麼。

我也是上次回國，通過同學問她是否願意見一面。她倒是沒拒絕，但是她人長期不在廣州，於是我們只加了微信 。當時簡單說上了幾句，之後就是各種忙。等我完成了幾段浪跡天涯的旅行之後，今天總算是有時間，有閒情，與她來一次暢快淋漓的神聊。

「是，我們大學同班。他性格很暴躁陰鬱，很多年前看過一齣美國電影，那個男主連浴室裡的毛巾都要擺得整整齊齊，像酒店裡的一樣。典型的控制癖。一言不合就拳腳相向。」

「哦，是那齣《忍無可忍》嗎？男主是個控制狂家暴男，女主為了逃離，暗地裡學游泳，偽裝溺水而死，被追到一個小鎮……」（四）