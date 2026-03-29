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花窗前的人生（四）

楊秋生
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難怪說婚姻是愛情的墳墓──她的愛情會因此而日漸消失嗎？世界上多少怨偶，都是這樣一步一步開始的？

她想著，世界任何一個城鎮都不是突然冒出來的。也許在一片天然的草原上，有一條河流，後來有了一座木橋或者石橋，而後慢慢有了屋子。美麗的田園風光因為人越來越多，有了街道。最後有了組織，有了一套規矩，之後城鎮的四周蓋了城牆。

她細細思索著，大家住在有城牆包圍的城鎮，是受到了保護，但也同時意味著，失去了自由？

她忽然覺得自己就困在牆裡，這堵牆，是整個社會為女性架構的。整個社會體系自來都是以男性觀點出發，為所有主流論述的預設立場，女性總是被框在裡頭。尤其當女性角色進入太太或母親時，那「應該的」便開始將女性鎖在這這堵牆裡。她一直接受這樣的角色期待，也為自己設定了規矩。不知不覺也一磚一瓦為自己砌了一堵牆，將自己牢牢限制在自己築起來的那堵牆內，日復一日。

整個房間闃黑，旁邊的先生忽然翻了一個身，嘴裡不知喃喃著什麼。

不一會兒，他再度翻了個身，又喃喃自語著。她聽不出來他在說些什麼，人慢慢感覺累了，迷迷糊糊睡了一會兒。

還是潛藏的「女性責任感」吧，和平常同樣的時間她就醒了。孩子還熟睡著，她悄悄走到廚房準備早餐，拉開窗簾，忍不住往外看。這是她每天早上醒來做的第一件事，這是她通往外面世界的一扇窗。只有在凝視窗外風景的時候，她才能感受到真正的心靈解放。

她輕輕說了一聲：「早安！」

花窗外一角的茶花開得正盛，原本陰寒欲雪般的鬱卒情緒豁然開朗。（四）

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