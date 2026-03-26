牆上、被子上，甚至母親自己的臉上、花白的頭髮裡，都是那一團團刺眼的污穢。

母親正玩得開心，兩隻手在那堆黏稠的物體裡塗抹，嘴裡哼著不成調的小曲兒，手指在牆上畫出一道道蜿蜒的痕跡，眼神清澈得像個孩子：「畫花兒……給軍兒畫花兒……」

「媽……」

馬笛乾嘔了一聲，膽汁都要吐出來了。她捂著嘴衝到廁所，對著馬桶乾嘔了幾聲，，卻什麼也吐不出來。

最後，她只能回來。

沒有魔法，沒有救兵。只有她，和一個桶、一條毛巾。

她打來一盆盆溫水。水龍頭嘩嘩地流，卻沖不走那股鑽進鼻孔裡的臭。

她跪在床邊，開始擦拭。毛巾擦過牆壁，留下一道道濕痕。那氣味像是有生命的，順著鼻腔往腦子裡鑽、往衣服纖維裡鑽。馬笛感覺自己的皮膚都在呼吸這股味道，怎麼洗也洗不掉。

她用那雙曾經能數清成千上萬鈔票、曾經戴著金戒指的手，去摳地板縫裡乾結的屎漬。指甲縫裡嵌滿了黑褐色的污垢，指關節因為用力而發白。

擦著、擦著，母親突然笑了，伸手摸了摸馬笛滿是汗水的臉，把那雙髒手印在了馬笛臉上：「二閨女，你也畫……」

溫熱、黏稠、惡臭。

馬笛僵在那裡，臉上是母親的「傑作」，手裡是那塊已經變得灰黑的毛巾。

她突然想起了那個印名片的下午。那時候她站在複印店門口，看著「經理 馬笛」這幾個字，覺得未來金光閃閃。現在，她看著鏡子裡那個滿臉污穢、眼窩深陷的女人，那是誰？

那一刻，她只是感到一種從骨髓裡滲出來的疲憊，像沙子一樣，磨蝕了她所有的知覺。

如果說這些日常的折磨是鈍刀割肉，那麼家庭的破碎，則是徹底抽走了她生命中最後一點光亮。（四）