湯波郎的桃花（一○）

若子說：誰知道是不是真的，別人一說、我們一聽。有錢人的事，大家總會好奇。郁歡說：那還找什麼錢，現成的財神爺。若子說：不過聽說他現在生病了，也不會投資了。郁歡說：什麼病？若子說：好像是癌症，好幾年了，正在賣生意，處理身後事。

郁歡說：那還拍什麼電視劇？若子說：生命不息、戰鬥不止，虛榮心是永不放棄的。再說還有蔣老闆。國內有錢人現在不都進軍影視界嗎？當然主要還是要賺錢。文化產業，或叫信息文化產業，也是可以賺錢的。要賺錢就要吸人眼球。

郁歡這時有些恍然大悟，自己還真以為要寫一個純文學的本子，原來是商業行為。自己待在小店裡，二十年思想沒變化，已經脫離社會了。郁歡說：我看蔣老闆的生意做得挺大，怎麼會沒有錢？若子說：你不知道，他現在的妻子是三婚。還有兩個前妻、好幾個孩子要他養活。

郁歡暗自慶幸自己撤退得早。劉翔說：你喜歡寫，就寫點小說、散文好了，也不必將寫作看成大事。高興就寫，不高興就不寫。寫了又怎樣，又不能名垂青史。地球早晚要毀滅。別太把自己當回事。野心是不好的。

郁歡本來就不是有野心的人，隨遇而安。當天吃了晚飯，就開始追肥皂劇，一個人看得又哭又笑。小武要考中學，家裡事情也多起來。拍電視劇這件事，就如南山的桃花，開一下就謝了。

到了年底，傳來消息，說張唐去世了，是在國內老家去世的。原來張唐知道自己來日無多，把這裡的事情打理好，就回了國，住在老家，度過了生命中最後的時光。雖然他在老家去世，魁北克的朋友們到底記掛著他，想著他在魁北克時的美好時光，也有很多回憶。（一○）