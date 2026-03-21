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陸蔚青

蔣老闆說實在對不起，張唐的火氣並不是對你，而是另有隱情。你知道嗎？他得過癌症，手術之後本來以為痊癒了。沒想到前幾天檢查，癌細胞已經轉移。這轉移極為隱密，檢查多次才看出來，已經是晚期了。

你要理解他的心情。蔣老闆最後說。

4

蔣老闆再次通知聚會時，郁歡已經不想去了。楚老師堅持郁歡跟她去最後一次，說好以後不參加了。郁歡有些不情願，但想到張唐命懸一線，忍不住有些動容，也想對他做一個和好的補償。

這一次聚會，又恢復到了第一次的局面，有備用的多種角色、各種職位，連劇務都已經有人選，卻依然是空談。計畫拍五十集，唯一的改變是不再拍電視劇，改成了拍紀錄片，選當地五十個傑出人物，每人一集，誰想上銀幕誰投資。

張唐依然坐在郁歡對面，新理的髮，梳得一絲不亂。穿一件藏藍色中式上衣，盤釦，圍一條淺棕色絲綢圍巾，一改平素的風格，打扮得像個五四青年。他與郁歡對坐著，沒說話，臉色青黑，像一塊看不見底的冰，散發著森森寒氣。郁歡見狀，將一腔熱情窩回去，臉上淡淡的，也沒有說話。

一回生二回熟，人們越來越像聊天。中間休息，張唐說今天女兒、女婿去市政廳辦了結婚證，房子也已經賣出。五個臥房的房子，要賣之前，才發現自己好幾間幾乎沒去過，一直只住一間。於是決定在搬遷之前，每夜睡一個新房間。

郁歡看了他一眼，看到他的眼神飄忽不定，卻又含義無窮。他也看了郁歡一眼。郁歡想她是不需要道歉的，他也不需要。

這是郁歡最後一次看到張唐。

倒是蔣老闆還有後話。有一次郁歡與若子閒聊，說起蔣老闆的電視劇，怎麼就不見了呢？語調中不乏調侃。（八）

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