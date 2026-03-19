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湯波郎的桃花（六）

陸蔚青
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她口齒不清地問郁歡，劉翔是誰，是她丈夫，還是男朋友。郁歡說當然是丈夫。瑪莎就說，結婚多沒勁。郁歡說：那阿瑟是你男朋友？瑪莎撇撇嘴，嘆一口氣，說是丈夫。郁歡說：你到底還是結婚了。

瑪莎是她家裡第八個孩子。那時候天主教不讓女人墮胎，都得生下來。

兩個人說說笑笑，打本子的事，早就忘到九霄雲外。

沒想到第二天，蔣老闆來電話說，請她去唐人街假日酒店談談。他說經過篩選，現在成立了一個三人小組，由西園牧師、尉遲和郁歡組成。牧師要布道，沒有時間和精力，但會指導思想，把握全域。尉遲不會編劇，但他擅長紀實，可以提供素材，執筆就落在郁歡身上。

蔣老闆說，現在圈子越來越小，終於有了人選。他和張唐會跟三人小組的每個人都溝通一下，希望郁歡先來談一談。郁歡開始有點猶豫，但還是答應了。她也並不認為這件事情能辦成，但她患得患失。萬一呢，萬一成功了呢？

她中午就回家，好好裝扮了一下。從小鋪老闆娘到有潛力的編劇，跨度有點大，不過郁歡拿得住。不過是角色轉換而已。

一路地鐵，來到假日酒店，見蔣老闆一個人坐在二樓酒吧。郁歡拎著裙角，走過水池中央的小徑。水池裡養著金魚，是豐足有餘的意思。酒吧裡空無一人，廳裡是一種暗淡的光亮。蔣老闆如今換了一件短衫，垂頭坐著，臉上滿是疲倦，與在酒吧呼風喚雨時判若兩人。郁歡見了，心中一動，突然感到這個人與自己有點走近了。

蔣老闆見郁歡來了，就招一招手。郁歡走過去，坐在他對面，蔣老闆說張唐馬上就到。（六）

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