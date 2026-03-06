這個午後還沒死完（中）

圖／123RF

西西總是認為，愚笨這一特質多半害人害己。小青姐習慣自嘲自己笨，這樣的自嘲讓她安心。從小她被鼓勵成為一個笨小孩，長大後又被鼓勵成為笨女人，卻只換得「水人沒水命」。小青姐現在知道了，她活在隨時會被拆食入腹的環境。笨得溫吞良善，並不能使她過得安穩。

因此小青姐從來不希望女兒和自己一樣。

小青姐說，西西可以善良、坦率，但不能好欺負、不能不獨立。可她還是逃不過思維早根深柢固。她教西西做一桌好菜，說的時候像幻想有個圓滿的家。卻是以如何不被婆婆嫌為基準，用自己的被欺瞞、被剝削當點綴，無限煩悶遠遠說不到盡頭。

西西置身其中，只覺得媽媽的話像在疤裡疊疤，她也無限被向上舉。回過頭發現自己和媽媽同在一座孤島，背貼著背的擁擠，多難熬。於是媽媽開始流淚，西西的情緒變成空白，無限張大，直到把整個媽媽裝進去。

因此靈魂才顯得擁擠，無一處能是自己。可西西早就習慣了，習慣媽媽對自己是撕開一瓣又一瓣，每一瓣都能做血橋樑，一絲一線是愛西西的證據。

3

阿帖人生裡從未有過一條路，長短恰當，足以完成她、足以使她不算偏航，繞過小巷兩條、翻越矮牆兩座、選條叉路走到底。

這條路她陪西西走過一年三百多遍，踩出的腳印都早已有它既定的範圍。這條路上，有時她們哭、有時她們笑，有時她們無厘頭地互相生氣，又一眼言和。阿帖想過有一日，這條路也會有它的盡頭，只是從未料到盡頭就在今天。

於是想起西西，西西討厭所有人，也不喜歡自己。西西壞、西西好，西西把自己綁成一根繩，使自己分開成兩端，旋轉，直到沿切線飛出、自己割裂自己。

阿帖不喜歡西西自己割裂自己，她覺得很惡心。最嚴重的時候，阿帖看到西西就想吐，這種症頭唯一解方是西西請假十天，距離產生美，友情也有蜜月期。為什麼討厭？因為

西西展示自己的痛苦又深怕被發覺、因為西西總在求助卻無法被拯救，因為西西又安穩地讓人依賴，又總是笨令人生氣。說到底，阿帖討厭西西，像在討厭同樣割裂的自己。

這點和西西像，西西討厭自己。西西從母親的肚子裡出來，西西知道臍帶是她剪不斷的上吊繩，吊死她也吊死媽媽。一體的意思是她們從來不能分離，於是西西什麼都當，當最優秀的女兒，也做精神上的丈夫。因此西西恨媽媽，但更恨自己。除此以外，一切竟都能夠原諒。

而阿帖總看得清楚，這不是大愛，只是知道自己不能再擁有更多。

阿帖從來不願理解西西，只是她也知道，理解西西就像是把自己扔進深淵，和西西同樣的深淵。西西的困境有兩個，無法在群體裡好好生存，又沒有安全的洞穴能夠躲藏。

外界無法給西西足夠的資源與妥善的方式幫助她。而家，家是另一個風險，因為她的媽媽。於是所有日子都像終年追著西西下陰雨，冷不至死，卻受難不絕。看不到解脫的日子，只是兩處絕望。於是西西哭也無用、恨也無用，因為命裡無一處留給她清淨。

4

阿帖的腿比石頭重、阿帖的心跳比鼓聲密，阿帖、阿帖，你想好你要做什麼了沒有？阿帖翻過牆，摸到小青姐店裡的後門，轉開把手像被扭開喉管。全身的血液都在腳下凝成血水，踩在柏油路上也以為會拖出血腳印。

阿帖想起西西，西西適合穿高領但可從來不穿，刻意顯露她的疤與痛苦。阿帖猜她在求助，可所有人都總是漏接。

於是每滴無人看見的淚都像撩開死亡的門簾，阿帖目睹，直到太陽落下才驚覺來不及。

午休還剩四十五分鐘，時鐘外圍白得像玉盤，中心黑得像眼珠，刻度像深鑿的縫隙。合起來像一圈森白的牙齒，中間啣著一顆眼珠，無可避免地露出期待進食的樣子。阿帖抬頭看，發現自己已經被吃掉一部分了。

殺人後還能稱為人嗎？阿帖拒絕思考這個問句，只是把店門拉下。小青姐倒臥在椅子上，酒精的味道把阿帖也包裹起來。

於是阿帖覺得整個世界都在，東也飄飄、西也飄飄，要怎麼殺死一個成年女人。看過髮廊連著天花板的烘乾機？阿帖這樣打算的，綁起繩子的兩端，像拉起月亮。（中）