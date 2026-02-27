接下來的半個月，是一場漫長的拉鋸戰。林恩每天都會給母親擦身、餵飯。她的動作很輕，盡量不弄疼母親，儘管母親依然對她惡語相向。

有一次，林恩在給母親擦身。毛巾擦過母親乾枯的脊背，林恩的手指觸到了一長道凹凸不平的舊疤痕，那是早年搬運廢鐵時被劃傷的，還有腰椎上突出的骨頭，像一根刺。

林恩的手頓了一下。她突然意識到，這具身體不僅僅是一個瘋癲的老婦人，它也是一具被生活反覆碾壓過的血肉之軀。這具身體上的傷痕，和父親手上的老繭，甚至和阿明日記裡的痛苦，本質上是同一種東西──貧窮在他們身上留下的烙印。

林恩給母親餵飯，母親故意把粥吐了出來，吐了林恩一身。

「滾！我不吃你餵的東西！」母親尖叫著，歪斜的臉上滿是猙獰。

父親走過來，遞給林恩一條毛巾。

「別怪她，」父親低聲說，語氣裡帶著深深的無奈，「她這輩子，太苦了。阿明就是她的命。命沒了，她就瘋了。」

「那我們呢？爸，我們算什麼？」林恩看著父親，聲音哽咽。

父親沉默了許久，嘆了口氣：「我們是活著的人。活著，就得受著。」

那天晚上，林恩看著父親坐在門口抽菸的背影，突然意識到，這個沉默的男人，其實比誰都痛苦。他失去了兒子，卻還要守護著這個瘋癲的妻子和仇視自己的女兒。他像一座沉默的大山，獨自承受著所有的風雨。

6 彼岸的玻璃珠

雨停了。

母親嚥氣的那一刻，父親握著母親枯瘦的手，眼神空洞，彷彿靈魂也隨著母親一起離開了。

林恩跪在床邊，看著那張不再猙獰的臉。（一○）