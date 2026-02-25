那一刻，她知道，自己身後那扇門，關上了。

5 回不去的岸

林恩在美國過上了母親做夢都不敢想像的生活。

那是一棟位於加州 郊區的獨立屋，前後院都有修剪整齊的草坪。每天清晨，陽光透過落地窗灑在橡木地板上，空氣中瀰漫著咖啡 和烤麵包的香氣。

林恩有三個孩子，老大十六歲、老二十四歲、老三十一歲。他們有著健康的膚色、明亮的大眼睛，從未體會過飢餓和寒冷的滋味。看著孩子們一天天長大，林恩眼角的細紋也悄悄爬了上來，那是歲月賦予她的從容。

「Mommy, look at my drawing!」十一歲的女兒舉著一幅畫跑過來。畫上是一棟大房子，房子旁邊有花、有樹，還有金色的太陽。

「畫得真好，寶貝。」林恩笑著摟過孩子，親吻她柔軟的臉頰。

然而，每當夜深人靜，丈夫湯姆和孩子都進入夢鄉時，林恩總會感到一種莫名的空虛。她會站在巨大的落地窗前，看著外面靜謐的夜空，心裡卻浮現出那個陰雨連綿的吉隆坡、那個漏風的廉價公寓。

尤其是她洗澡的時候。加州的浴室寬敞明亮，熱水從巨大的淋浴噴頭裡傾瀉而下，瞬間包裹全身，溫暖而暢快。每當這時，一種深刻的身體記憶就會突然襲來──她彷彿又變回了那個瘦弱的小女孩，手裡提著一只發癟的紅色塑膠桶，小心翼翼地從公用蓄水桶裡舀出一點點沉澱後的水，在那張大床邊隔斷的陰影裡，用濕毛巾快速擦拭身體。水是涼的，周圍是堆滿廢品的客廳。那種時刻擔心被人窺視的局促感，像冷蛇一樣爬過脊背。（八）