川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

Covid-2037（八）

伊格言
「這是人類的妥協方式──與惡者討價還價。而其善者，眾多民族至今留存類似傳說：上級神明派遣瘟神下凡散布瘟疫，而瘟神不忍黎民病苦，遂違抗命令，『自服瘟藥』，替代百姓受過。此即為所謂『善瘟神』。

「善瘟神也好、惡瘟神也罷，兩種邏輯中同時涉及一關鍵概念：犧牲。無論是活人、豬羊牛狗等動物生命，或類似『河神娶妻』這樣的女性生命，甚至或『自服瘟藥』，全是犧牲。直面死亡並與之協商，必須付出代價。

「而在《Covid-2037》病原體投放儀式中，自動形成的群眾集會以及各類相關行為，其內在精神邏輯，或許也可被定位為『對病毒帶來的不確定性的心理補償』。

「也正因如此，印度詩人Arjun Mehta的靈異經驗並非偶然。」七瀨汐里解釋，一切與恐懼和災難協商的方式，皆與藝術和藝術家有關。「試問：詩歌舞蹈，也就是藝術，最原始的功能是什麼？是獻祭、儀典，是部落篝火聚會時向神靈的埋怨或祈求。這些溝通儀式由巫覡負責。

「有趣的是，Arjun Mehta所擔任的或許就是這樣的角色。病毒想說什麼？疫病代表何種神意或天意？又有什麼樣的事物能凌駕於個人意志，以神祕不可解的規律，在人與人之間傳遞？

「巫覡的解法或許不只一種，就像占卜與通靈的方式同樣五花八門。」七瀨汐里話鋒一轉，指出先民的瘟疫體驗與此刻《Covid-2037》的相異之處：「有趣的是，先民們面對的瘟疫極其凶猛；但在此刻的《Covid-2037》中，人造病毒卻極可能並不危險──它與古代瘟疫同樣許諾一種不確定的未來（我們並不必然確知感染後果為何），然而Covid-2037的這種未知卻未必令人恐懼……」（八）

印度

2028年書店會消失還是大賺？

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

