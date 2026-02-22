Covid-2037（八）

「這是人類的妥協方式──與惡者討價還價。而其善者，眾多民族至今留存類似傳說：上級神明派遣瘟神下凡散布瘟疫，而瘟神不忍黎民病苦，遂違抗命令，『自服瘟藥』，替代百姓受過。此即為所謂『善瘟神』。

「善瘟神也好、惡瘟神也罷，兩種邏輯中同時涉及一關鍵概念：犧牲。無論是活人、豬羊牛狗等動物生命，或類似『河神娶妻』這樣的女性生命，甚至或『自服瘟藥』，全是犧牲。直面死亡並與之協商，必須付出代價。

「而在《Covid-2037》病原體投放儀式中，自動形成的群眾集會以及各類相關行為，其內在精神邏輯，或許也可被定位為『對病毒帶來的不確定性的心理補償』。

「也正因如此，印度 詩人Arjun Mehta的靈異經驗並非偶然。」七瀨汐里解釋，一切與恐懼和災難協商的方式，皆與藝術和藝術家有關。「試問：詩歌舞蹈，也就是藝術，最原始的功能是什麼？是獻祭、儀典，是部落篝火聚會時向神靈的埋怨或祈求。這些溝通儀式由巫覡負責。

「有趣的是，Arjun Mehta所擔任的或許就是這樣的角色。病毒想說什麼？疫病代表何種神意或天意？又有什麼樣的事物能凌駕於個人意志，以神祕不可解的規律，在人與人之間傳遞？

「巫覡的解法或許不只一種，就像占卜與通靈的方式同樣五花八門。」七瀨汐里話鋒一轉，指出先民的瘟疫體驗與此刻《Covid-2037》的相異之處：「有趣的是，先民們面對的瘟疫極其凶猛；但在此刻的《Covid-2037》中，人造病毒卻極可能並不危險──它與古代瘟疫同樣許諾一種不確定的未來（我們並不必然確知感染後果為何），然而Covid-2037的這種未知卻未必令人恐懼……」（八）