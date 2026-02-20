我的頻道

栗光
腦子嗡嗡作響，爸爸說的是真的，綠島的海邊真的可以撿到樂高。

眾多謊言中，他有一件事沒有說謊。

我低頭做出懺悔的模樣，用樂高在大拇指蓋下一個圈。雖然看不見，但我想像它就像麥當勞飲料杯流下的那圈水痕，透明得彷彿蒸發後不會留下印記。

在食指蓋下第二個圈，想起在汽車後座發現的代幣，以為爸爸休假是要偷偷去遊樂場，以為保守祕密就會成為祕密的夥伴。

在中指蓋下第三個圈，比前兩個更深、更用力。因為我已經是祕密的一環，翻動了石頭，不得不把它疊回去。

在無名指蓋下第四個圈，罪惡感孵出了夢，我仍舊選擇沉默。等到想告訴母親，科展研究指出，珠粒真寄居蟹殼上多半不只一隻海葵，一切已經太遲。

在小指蓋下第五個圈，樂高凸起的插孔完全嵌進指腹，蹼面捏在指間就像捏著一根冰棒棍。即便洋流是世界上最偉大的地鐵系統，卻沒有一班車，能抵達我弄丟的地方。

海巡要我交出車鑰匙，師父搶先開口叫我坐他的機車回去。我漲紅臉，跨上坐墊。

眼前的景色不斷向後抽去，樹叢劃開了月光，一道道裂縫擴散開來。我覺得自己是被打上岸的魚，奄奄一息地任由記憶一層層剝落倒流。倒流回偷車的前一刻，回綠島大街的海堤，回海堤旁邊的飯店，回到堅信只要找到樂高，自己存在的意義，就能得到證明的那天。

右手從機車後扶手慢慢移向口袋。握在掌心的蛙鞋，轉瞬陷進紋路裡，輕易地被吞沒。我愈握愈緊、愈握愈緊，漸漸一股濕熱滲了出來。

將手抽離口袋，我終究忍不住輕輕地、輕輕地，拽住前面的衣角。（全文完）

UNIQLO自助結帳要確認1事 這個行竊爛招等於幫小偷付錢

行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險

Crocs聯手樂高 1雙積木鞋150美元 比一般鞋款貴3倍

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30

過年吃年糕

2026-02-18 00:30

便當不了情

2026-02-14 01:00

老伴又惱又笑

2026-02-14 01:00
司提反的故事： 左，嬰兒才剛出生就被惡魔掉包。 中，母鹿養活幼嬰，主教親睹奇蹟。 右，司提反向父母解釋原委後，令人把惡童燒死。 Martino di Bartolomeo（1389-1434）畫作‘Seven Scenes from the Legend of St. Stephen’局部，德國施泰德藝術館館藏。（圖／韓璞提供）

掉包嬰兒

2026-02-15 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

