腦子嗡嗡作響，爸爸說的是真的，綠島的海邊真的可以撿到樂高。

眾多謊言中，他有一件事沒有說謊。

我低頭做出懺悔的模樣，用樂高在大拇指蓋下一個圈。雖然看不見，但我想像它就像麥當勞 飲料杯流下的那圈水痕，透明得彷彿蒸發後不會留下印記。

在食指蓋下第二個圈，想起在汽車後座發現的代幣，以為爸爸休假是要偷偷去遊樂場，以為保守祕密就會成為祕密的夥伴。

在中指蓋下第三個圈，比前兩個更深、更用力。因為我已經是祕密的一環，翻動了石頭，不得不把它疊回去。

在無名指蓋下第四個圈，罪惡感孵出了夢，我仍舊選擇沉默。等到想告訴母親，科展研究指出，珠粒真寄居蟹殼上多半不只一隻海葵，一切已經太遲。

在小指蓋下第五個圈，樂高凸起的插孔完全嵌進指腹，蹼面捏在指間就像捏著一根冰棒棍。即便洋流是世界上最偉大的地鐵 系統，卻沒有一班車，能抵達我弄丟的地方。

海巡要我交出車鑰匙，師父搶先開口叫我坐他的機車回去。我漲紅臉，跨上坐墊。

眼前的景色不斷向後抽去，樹叢劃開了月光，一道道裂縫擴散開來。我覺得自己是被打上岸的魚，奄奄一息地任由記憶一層層剝落倒流。倒流回偷車的前一刻，回綠島大街的海堤，回海堤旁邊的飯店，回到堅信只要找到樂高，自己存在的意義，就能得到證明的那天。

右手從機車後扶手慢慢移向口袋。握在掌心的蛙鞋，轉瞬陷進紋路裡，輕易地被吞沒。我愈握愈緊、愈握愈緊，漸漸一股濕熱滲了出來。

將手抽離口袋，我終究忍不住輕輕地、輕輕地，拽住前面的衣角。（全文完）