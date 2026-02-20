童艷輝依然在笑，眼神卻漸漸冷了下去，「但他們休想……休想我就這麼認了。」他仰頭灌完剩下的酒，把杯子重重擱在桌上，「我成績很差，上學期掛了兩門，這學期……怕是也好不到哪去。明年？明年我根本畢不了業，嘿嘿。」

「明年畢不了業，那就後年嘛。」羅曉脫口而出，自己也愣了一下。那語氣裡竟帶著一絲譏諷。

或許真是嫉妒在作祟？羅曉不得不承認，她嫉妒童艷輝的好運。他們的起點原本差不多，她甚至一直比他衝得更快。可如今，不管他怎麼敷衍擺爛，他的前途仍穩穩當當；而她呢，一路都在拚命奔跑，結果卻是泥足深陷，難以自拔。

童艷輝大著舌頭，靠過來摟了摟她的肩，「那我接著念。申研、讀博……羅曉，你也來哈法！我倆一塊兒讀！」他咧嘴一笑，語氣混著酒氣與得意，「學費別擔心，哥有錢，現在就能轉你！」

他的神情忽然輕快起來，手指在手機螢幕上飛快滑動。那個動作，簡直比舌頭還俐落。片刻後，她的手機震了一下。

羅曉盯著那個數字，良久沒動。她本想扯出笑容，說一句「別鬧」，可嘴唇微張，聲音卻沒有出來。

「收啊。」他把手機推到一邊，雙手往頸後一枕，仰頭望著天花板。

「你喝多了。」羅曉終於開口，聲音輕得像在自言自語。那一刻，她有些迷糊，分不清自己是在推拒這份好意，還是害怕心底那股潛伏的情緒。

「我沒喝多。」童艷輝忽然坐直身體，神情認真起來，「我答應過你的，就當是無息貸款 。」說著，他已站起身，順手拿起外套，「走吧、走吧，我們回家。」羅曉怔了怔，也默默跟著站了起來。

然而，讓她沒想到的是，童艷輝竟然沒有預訂住宿。（九）