小陸也微笑著伸出手。兩手交握的剎那，羅曉感到一種奇異的戰慄感從脊椎竄起，讓她的呼吸驟然一停。隨後的一切都變得恍惚──他說了什麼，蜜雪兒又說了什麼，她全然沒有聽清。就連那隻手是何時鬆開的、他們是何時轉身離去的，她也渾然不覺。

待她回過神來，掌心似乎還有未散的餘熱，心跳倒是恢復了正常。其實不過短短幾秒時間，於她，卻像被拉長成一段完整的，只屬於她一人的寂靜時光。

「喂，快點！」童艷輝在車裡不耐煩地按了下喇叭，探出頭來嚷道：「龍蝦餐廳還去不去了？預訂時間過了，可沒位子了。」

見她轉身瞪他，他又咧開了嘴笑：「不然你就頂著這身『鳥屎運』去吧！我車裡有香水，大不了給你多噴幾下，以毒攻毒嘛。」

羅曉這才如夢初醒，轉身就往屋裡跑。「等我十五分鐘，最多二十分鐘！」她頭也不回地喊道，「我很快的，洗個頭、沖個澡就來！」

5

這天的晚餐相當愉快。這家在島上名氣響亮的餐廳，主打當天捕撈的肥美龍蝦，由明星主廚親手料理。龍蝦肉質飽滿、汁水豐盈，每一口都透著海洋的味道。

除了招牌龍蝦，他們還嘗了白葡萄酒蒸貽貝、檸檬汁生蠔和一道軟嫩的和牛肋眼。每一道菜都精緻可口，只是結帳時瞥見的數字，讓羅曉心裡悄悄抽了一口氣。

童艷輝還沒盡興，不由分說又拉著她去喝酒。羅曉拗不過他，只好跟著進了附近一家小酒吧。

幾杯酒下肚，他的話又多起來：「你知道嗎，我本來明年就該回去的。」他晃著酒杯，舌頭有些打結，「他們……他們已經給我安排好了，房子、車子、工作，甚至……」他看著她，呵呵笑了起來，「甚至還有……老婆！」

「什麼？」羅曉手一抖，杯裡的橙汁差點晃出來。

「在利益面前，親兒子也是可以交易的。」（八）