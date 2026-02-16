那天我被自己的哭聲驚醒，它的音頻就像這個風鳴洞。醒來的第一眼，是媽媽壞心的笑容，笑我把夢境當真，哭得那麼慘。她告訴我，夢一向是現實的相反。確實，現實世界裡的爸爸沒有跟著月亮走，還讓我搭飛機去找他，在他工作的國家住了一個月。那一個月，沒有表哥、表姊，媽媽也留在台灣，我們兩人去了海邊。

傍晚，淺灘的寄居蟹喀啦喀啦聚集起來，爸爸機會教育我牠們如何換殼。我聽了很想親眼觀察，便把臉貼近水面。但那些寄居蟹和爸爸說的不一樣，牠們根本沒有彼此互動，反而全爬到一條死魚身上，發出濃濃的腥臭味。

我感到惡心，埋怨起來。爸爸卻說，寄居蟹也要吃飯啊，就跟妳一樣，我於是勉強自己繼續觀察。那條魚眼睛瞪得好大，會不會還沒有死？假如牠沒有死，背負這麼多的寄居蟹，該有多沉重？

儘管很努力忍耐了，但我無法接受寄居蟹這個樣子，便拉著爸爸走到另一處。那邊的寄居蟹正常多了，牠們揀選著眼前的殼，彼此相互碰撞，兩兩歪倒。其中有一隻特別奇怪的，幾乎有我掌心那麼大，拖帶著同樣奇怪的殼。

「這什麼？」我指著寄居蟹和牠殼上開著的花。

爸爸用外語問採海菜的老人，對方說也是一種寄居蟹，但會背著海葵做為防禦。遇上要換殼的時候，就把海葵摘下來放到新殼上。爸爸蹲低招手，要我細看牠身上不只一朵花，身側也有一朵小的。「不是花，是海葵。這寄居蟹好像我，因為工作得換一個地方住，但妳是我的海葵，所以現在也住到我的新殼上啦。」（八）