10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

浮木（四）

徐徐
《綠山牆的安妮》是小學四年級的必讀書目。羅曉他們班不但人手一冊，就連兒童節演出，演的也是其中的片段。

羅曉雖然性格偏內向，但是她成績好，老師就指定了她演那個紅頭髮的雀斑女孩安妮。從來都是大大咧咧的童艷輝，則主動請纓演吉伯特。

他們的表演從兩個人的初次謀面開始：吉伯特晃過過道，拽住了安妮紅色的長辮子，還捏著嗓子怪聲怪調地喊：「胡蘿蔔！胡蘿蔔！」這可激怒了敏感又倔強的安妮，她一躍而起──按照劇本，她該抓起桌上的石板，砸向這個討厭鬼。

道具是羅曉自己製作的，外面看著是石板，裡面其實是海綿。她一舉起就發現手感不對，可是已經來不及收回來了。只見「石板」在半空中突然綻開，無數彩色碎紙片如蝴蝶紛飛，在燈光下幻化成絢麗的萬花筒。

「天啊，我的腦袋變成彩虹啦！」吉伯特誇張地抱著頭大叫。

台下爆發出陣陣笑聲和掌聲，很多同學拍著手在喊：「吉伯特！吉伯特！」羅曉愣在了原地，看到滿頭彩色紙屑的童艷輝正對著她擠眼睛。原來是他偷偷替換了道具。

這場戲羅曉落了下風。不過她也知道，自己和那個滿腦子奇思妙想、說話絮絮叨叨的紅髮女孩，無論形象還是性情，都差得太遠。可聽到所有人都誇童艷輝演得好，演得像，她還是忍不住撇了撇嘴。

如今，童艷輝提出要來故事裡的「綠山牆」看看，羅曉自然無法拒絕，她答應給他們做導遊。可是最後來的只有童艷輝一個人，他說他的朋友們堅持按原計畫出遊，他只好脫團了。（四）

NBC女主播葛瑟瑞8旬母親疑遭綁架 警方朝女主播仰慕者方向偵辦

歐洲傳熬夜敲定對川普作戰守則:先保格陵蘭 等待美方胡蘿蔔

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則 先保格陵蘭、等美胡蘿蔔

維多利亞式豪宅開價600萬元 146年歷史、有秘密花園

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」:一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年,我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00
(圖／AI生成)

當我真的老了

2026-02-07 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作,以留住華人身影為主,尤其是早年移民美國的華工,希望透過這系列作品,讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。(記者戴慈慧／攝影)

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

美監獄=英語速成班?中國小留學生關半年連翻譯都免了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

