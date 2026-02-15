《綠山牆的安妮》是小學四年級的必讀書目。羅曉他們班不但人手一冊，就連兒童節演出，演的也是其中的片段。

羅曉雖然性格偏內向，但是她成績好，老師就指定了她演那個紅頭髮的雀斑女孩安妮。從來都是大大咧咧的童艷輝，則主動請纓演吉伯特。

他們的表演從兩個人的初次謀面開始：吉伯特晃過過道，拽住了安妮紅色的長辮子，還捏著嗓子怪聲怪調地喊：「胡蘿蔔！胡蘿蔔！」這可激怒了敏感又倔強的安妮，她一躍而起──按照劇本，她該抓起桌上的石板，砸向這個討厭鬼。

道具是羅曉自己製作的，外面看著是石板，裡面其實是海綿。她一舉起就發現手感不對，可是已經來不及收回來了。只見「石板」在半空中突然綻開，無數彩色碎紙片如蝴蝶紛飛，在燈光下幻化成絢麗的萬花筒。

「天啊，我的腦袋變成彩虹啦！」吉伯特誇張地抱著頭大叫。

台下爆發出陣陣笑聲和掌聲，很多同學拍著手在喊：「吉伯特！吉伯特！」羅曉愣在了原地，看到滿頭彩色紙屑的童艷輝正對著她擠眼睛。原來是他偷偷替換了道具。

這場戲羅曉落了下風。不過她也知道，自己和那個滿腦子奇思妙想、說話絮絮叨叨的紅髮女孩，無論形象還是性情，都差得太遠。可聽到所有人都誇童艷輝演得好，演得像，她還是忍不住撇了撇嘴。

如今，童艷輝提出要來故事裡的「綠山牆」看看，羅曉自然無法拒絕，她答應給他們做導遊。可是最後來的只有童艷輝一個人，他說他的朋友們堅持按原計畫出遊，他只好脫團了。（四）