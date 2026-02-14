我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

老師，您不可以這樣（一八）

韓秀
聽新聞
test
0:00 /0:00

拉斯洛小聲回答說：「我吃一片阿斯匹靈，要是還不好，我就再吃一片……」

靜馨笑笑走開了，自去廚房準備餚饌。拉斯洛放下那封信，跟在靜馨身後，挽起袖子洗菜……

這一晚，拉斯洛打開壁櫥，撫摸著那些無聲無息來到壁櫥裡的新襯衫、新西裝、新鞋，心裡很不平靜。打開檯燈看書的時候，聽到樓下傳來的琴聲，竟然是李斯特B小調奏鳴曲，而且是一小時的版本。他輕輕地走出房門，坐到了樓梯上，靜靜地讓那琴聲在心頭流淌，他聽出了隱隱然的渴望。

停頓了一下，布拉姆斯的圓舞曲響了起來，返回了古典主義的端莊與內斂。曲終，他聽到了靜馨移動琴凳的聲音，趕緊站起身來回房，掩上房門，打開了書本。良久，他開門出來，看到靜馨房門下的光線，知道她還在閱讀，伸出手去，想要敲門，卻又自然而然地縮了回來……躡手躡腳回房，心中忐忑，不知自己這樣做，是對還是錯。

就這樣，日子快速地溜過，直到兩年半之後的一天，麗池酒店下午茶結束，拉斯洛飛奔進門，口不擇言地報告：「邀請函是寄到麗池的，莉薩要結婚了，邀請我去布里斯托參加。上面有電話號碼，我就打了過去，莉薩親自接了電話。我跟她說，哪怕是游泳，我也會去參加她的婚禮……」

靜馨好整以暇地聽他說完，就告訴他，自己也收到邀請函。她也已經知會了莉薩，她一定會如期趕到布里斯托……

這一天快樂地度過，拉斯洛奔進書房，攤開英國地圖，拿著放大鏡，查看布里斯托的地理位置。（一八）

世報陪您半世紀

上一則

教唱女神楊惠絜20年功力深 唱到白冰冰上門求教

下一則

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

延伸閱讀

老師，您不可以這樣（六）

老師，您不可以這樣（六）
老師，您不可以這樣（五）

老師，您不可以這樣（五）
老師，您不可以這樣（三）

老師，您不可以這樣（三）
研究：泡澡4大好處 心血管健康也入列

研究：泡澡4大好處 心血管健康也入列

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返