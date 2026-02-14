老師，您不可以這樣（一八）

拉斯洛小聲回答說：「我吃一片阿斯匹靈，要是還不好，我就再吃一片……」

靜馨笑笑走開了，自去廚房準備餚饌。拉斯洛放下那封信，跟在靜馨身後，挽起袖子洗菜……

這一晚，拉斯洛打開壁櫥，撫摸著那些無聲無息來到壁櫥裡的新襯衫、新西裝、新鞋，心裡很不平靜。打開檯燈看書的時候，聽到樓下傳來的琴聲，竟然是李斯特B小調奏鳴曲，而且是一小時的版本。他輕輕地走出房門，坐到了樓梯上，靜靜地讓那琴聲在心頭流淌，他聽出了隱隱然的渴望。

停頓了一下，布拉姆斯的圓舞曲響了起來，返回了古典主義的端莊與內斂。曲終，他聽到了靜馨移動琴凳的聲音，趕緊站起身來回房，掩上房門，打開了書本。良久，他開門出來，看到靜馨房門下的光線，知道她還在閱讀，伸出手去，想要敲門，卻又自然而然地縮了回來……躡手躡腳回房，心中忐忑，不知自己這樣做，是對還是錯。

●

就這樣，日子快速地溜過，直到兩年半之後的一天，麗池酒店下午茶結束，拉斯洛飛奔進門，口不擇言地報告：「邀請函是寄到麗池的，莉薩要結婚了，邀請我去布里斯托參加。上面有電話號碼，我就打了過去，莉薩親自接了電話。我跟她說，哪怕是游泳，我也會去參加她的婚禮……」

靜馨好整以暇地聽他說完，就告訴他，自己也收到邀請函。她也已經知會了莉薩，她一定會如期趕到布里斯托……

這一天快樂地度過，拉斯洛奔進書房，攤開英國地圖，拿著放大鏡，查看布里斯托的地理位置。（一八）