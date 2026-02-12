他「嗯」了一聲，然後忍不住觀察身邊忙碌的老爹。他額頭和眼角的皺紋，他雙鬢的白髮，他那因為幹了太多的活而早已粗糙的雙手。

什麼都沒變，老爹還是那個老爹。一股羞愧湧上了吳華鋒的心頭。

自從上次和卓正仁見面後，吳華鋒一直避免和老爹見面。這種感覺很是微妙，即使他一點也不相信卓正仁，但不可否認的是，他的某些話已經讓自己內心的深處發生了某些變化。因為，一點也不相信卓正仁的他是相信姊姊的。那個從小抱著他，給他買零食、幫他包書皮、給他輔導作業的，孤獨的姊姊。

姊姊到底發現了什麼事、察覺出了什麼事，才能讓她堅定地選擇了另一邊？

「爸，我有事想問你。」飯桌上，吳華鋒說。

「先吃飯。」吳建設說，他把圍裙脫下來放在一邊，臉上掛著喜悅的笑。「日子過得真快，這不知不覺的，你都這麼大了。我還記得你剛生出來的那天，我從護士手裡接過你，我當時心裡真是激動啊，真的差點都哭出來了。」吳建設舉起杯子，「兒子，生日快樂！」

吳華鋒也跟著舉了起來，跟老爹碰了一下，「爸，謝謝你！」他抿了一口杯子裡的飲料，「小麗最近跟你聯繫了沒？」

「這幾天沒有。」吳建設說。停了一下，又說：「爸知道你心情不好。刑警隊的人因為小麗的事來找過我，我想找我之前，肯定也找過你了。哎，沒想到小麗能捲到這麼大的事裡去。那天警察把我盤問好半天，問我是啥時候收到小麗電話的。我實在想不起來，最後乾脆把手機交給他們，讓他們自己去搗鼓。後來也不知道他們是不是去電信那調了通話記錄，才證明我說的沒錯。」（三七）