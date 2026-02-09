「你擔心你姊的心情，我可以理解。但現在，人家已經刑滿出獄多年了，也沒有做任何違法亂紀的事，我們也不能因為他以前的問題，就去命令人家要遠離你姊，不能和你姊接觸。我們沒有這個權利。除非你姊她自己來報案，說卓正仁騷擾傷害她。」

吳華鋒聽明白了。對於卓正仁，他無計可施，只能以不變應萬變。不過，他還是提了一嘴，說：「其實我去找過他，他說我姊是他的親生女兒。」

黃警官在沉默了幾秒鐘後，只是「哦」了一聲，並沒有表現出太大的震驚或者興趣。畢竟每天在基層工作，對於這種狗血劇情恐怕早就是見怪不怪了。

就這樣吧。吳華鋒想，姊姊說的對，那是她自己的人生，就算是她想飛蛾撲火，往火坑裡跳，那也是她自己的權利。

吳華鋒謝過了黃警官，然後掛了電話。

●

新工作開始後沒幾天，兩個自稱是刑警的人找到了吳華鋒。吳華鋒心裡一驚，以為跟卓正仁還有姊姊有關。對方卻問他：「路敏麗是你的愛人，對嗎？」

「是啊。」吳華鋒說。

對方又問：「那她最近一次和你聯繫，是什麼時候？」

吳華鋒一時語塞，他還真的想不起來。新工作沒有他想像中的那麼容易，這幾天他都在忙著適應新的工作環境。他問：「你們找路敏麗，是有什麼事嗎？」

「成順安你認識嗎？」對方問。

「不算認識。只是知道路敏麗在他的公司裡工作過。」吳華鋒說，「這跟路敏麗有什麼關係？」

警察接下來的話讓他眼前一黑，「成順安已經失蹤多日了，他最後一個見的人應該是路敏麗。他們兩個人一起去過城郊的金泉花園。」

金泉花園？那是吳華鋒從來沒有聽說過的地方。

警察接著說，金泉花園是一片別墅區。不過因為周圍的基建實在太差，所以入住率一直很低，最後一批房還爛尾了。（三四）