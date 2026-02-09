老師，您不可以這樣（一三）

摺疊好的盒子迅速在他面前升高，卻沒有人將這些盒子，放到正在裝披薩的人們身後那張桌子上。需要盒子的人穿梭在店堂裡，更形混亂。她下了車，走進披薩店，笑容滿面地跟人們打著招呼，走到拉斯洛身邊，捧起五個盒子送到那張空桌上，馬上被人們分別取走，她便轉身再去搬運五個盒子。

瞬間，一條流水線形成了，店裡不再擁擠，盒子近在身邊，人們迅速地將披薩裝好，交給等在那裡的客人。面前本來堆積如山的盒子漸漸矮了下去，拉斯洛這才發現，靜馨捧著盒子，正笑咪咪地看著他。

一個半鐘頭之後，互道聖誕快樂之後，人去店空。靜馨跟著拉斯洛一步步踩著咯吱咯吱叫的樓梯，上了閣樓。門一開，拉斯洛的生活一覽無遺。一張窄小的單人床佔了一邊，一張中學裡使用的小鋼琴連同琴凳，連同琴蓋上的一本書，佔了另外一邊。第三邊是一個支架，上面掛著洗淨、熨燙筆挺的數件白襯衫、白手帕、整齊的兩套西裝，以及一件大衣；支架下方還有一雙擦得極乾淨的皮鞋。支架旁邊立著燙衣架和一只熨斗。

「我的洗燙技術很不錯，從來沒有誤過事……」拉斯洛這樣說。

靜馨打開琴蓋的同時，看到那本從圖書館借來的書，正是阿弗烈‧愛德華‧紐頓的名著《藏書之愛》，心裡很高興。她不動聲色地用一根手指按了一個琴鍵，室內響起破碎的聲音。

「學校汰舊換新，撿來的琴。沒有關係，我只要坐在琴凳上，看著琴鍵，就能聽到天籟……」拉斯洛這樣說。

「您的浴室在哪裡？」靜馨皺眉道。

「在樓下，洗衣房的隔壁就是洗手間，還算方便。」拉斯洛一臉無辜。（一三）