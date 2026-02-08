圖／123RF

6 音樂會

盛夏的倫敦，約翰在午飯後經過聖約翰伍德教堂。

他看到教堂門口貼著一張海報，宣傳下午五點在教堂舉行的音樂會，曲目包括他最喜歡的一些古典作品。有鋼琴獨奏和合唱。

這一天，約翰在倫敦並沒有其他安排。他決定在教堂旁的公園等候。

雖然是盛夏，公園裡卻很涼爽。綠樹成蔭，長椅也很舒適。

草坪上有人野餐、有人聊天。

約翰發現公園一角有塊墓地，比公園其他地方更僻靜，毫不猶豫地向那裡走去。

墓地雖然寂靜，卻充滿生機。入口有一扇小門，打開走進去是一條窄窄的曲徑。裡面一棵大樹下，坐著一個女孩在看書。

約翰沿著蜿蜒的小路緩緩前行，呼吸著空氣、泥土和植物的芬芳，聽著鳥鳴、蟲鳴和風聲。

約翰注意到，這裡的墓碑多半都嚴重磨損，上面刻的字已經模糊不清。

約翰發現，他以前對墓碑上刻的文字有好奇心，現在卻一點都沒有知曉的慾望。

生命的存在感如此強烈，以至於他無法想像任何與之不同的事物。

這片墓地不過是對人類的心理暗示，想證明死亡的真實存在，並通過死亡的存在說明生命的存在。

但是，生不需要死來證明。用死來證明的生，又怎能是生呢？死亡的概念只能指向自己。

約翰知道，沒有人真正被埋葬過，因為沒有人出生，也沒有人死去。

一直以來，都是死者埋葬死者，因為生者看不到死亡。

那麼，生者是什麼呢？一切。

約翰走出墓地，經過教堂，忘了音樂會的事，帶著他心裡聽到的音樂，繼續前進。

7 你好

一個遊客來到一座沒有名字的小鎮。

他遇到的每個人都對他說「你好」。

「真是個友善的地方！」起初，遊客非常高興。

但隨後他開始疑惑，因為他聽到的只有「你好」。

「你們這裡的人只會說『你好』嗎？」他問了一個人，又問了另一個人。

鎮上的人們似乎對遊客的問題感到困惑。

遊客決定在咖啡 館坐下，看看鎮上的人們還會說什麼。

他坐了一個小時，卻沒有人說話。

鎮上的人不使用語言嗎？但他們明明會說「你好」。

也許，他們口中有一句問候，一種無言的表達，並沒有聲音。但這問候是真誠的，所以他感受到了，並翻譯成了他的語言──「你好」。

這就是鎮上的人所能說的全部，因為他們心中只有善良。

8 遇到蠟燭

一天傍晚，我像往常一樣出去散步。

我沿著熟悉的那條小路，繞過安靜的街區和市中心的小公園。

突然間，我看到路邊有一根看起來很疲憊的蠟燭。它似乎已經燃燒了一段時間。

蠟燭的火焰向我揮舞，彷彿有話對我說。

我走到它身邊，停下來靜靜等它開口。

「光在哪裡？」蠟燭問我。

「啊！蠟燭在尋找光。」我覺得這很有趣，「它知道自己在燃燒嗎？它知道自己在發光嗎？」

我不明白蠟燭是不是在開玩笑，也沒笑出來。我的表情應該是比較嚴肅的，雖然我自己看不見。

我彎下膝蓋，歪著頭等蠟燭看它還有沒有話說。

蠟燭是認真的，它在等待我的回覆。

我不知道該對蠟燭說什麼，但我有答案。

我深吸一口氣，吹熄了蠟燭。

我確信我把它吹熄了，因為向我招手的火焰不在了。煙霧在空中飄舞，很快就消失得無影無蹤。

但我們身處燈火通明的地方。即使沒有蠟燭，周圍依然明亮。

蠟燭「啊」一聲，又自行亮了起來。

它看著我，若有所悟地說：「是這樣。但又不是這樣。」

我笑了，它也笑了。

蠟燭再次熄滅，這次並非我吹熄的。

我繼續往前走，蠟燭伴我而行。

這是最平常的傍晚漫步，卻是最明亮的一天。

9 無字經

最初最初，在任何經文、任何典籍、任何文字出現之前，如果有經，那便是無字之經，如果有書，那便是無頁書。

在一個無法以時空衡量和感知的地方，只有和諧與喜悅。那裡沒有匱乏、沒有需要、沒有變化，卻始終處於寧靜的動態。

揚是這本無字經書中的一顆微小粒子。它以為自己是揚，所以在他的認知裡有了自己。

揚無論走到哪裡，都會發出疑問。而他身處一片空白，渾然不知自己無論走到哪裡，都仍在原地。

最後，另一顆粒子動了慈悲心，對揚說：「如果你有疑問，答案就在疑問之處。你在尋找的東西，就在你尋找的地方。」

揚反駁道：「怎麼會呢？我看不見。」

「哦！你想要的是看得見的東西。」慈悲的朋友說。

「是的。」

「那叫『世界』，本沒有，有也早已消逝。但如果你想要，你立刻就能有。」

「我該怎麼做？」揚問。

「想要啊！想要就行。」說完這句話，慈悲的粒子便消失了。

揚頓時發現，自己置身於一個充滿色彩、對比、苦樂、得失的地方，也就是一個充滿苦難的地方。

在世界上，他找到許多書籍，有的叫經、有的不叫經。書裡的文字指向他的來處，同時也向他指名他此刻身處的苦難，即便這些苦難的名字有時叫「快樂」。

所有的文字都說，最好的經是無字經，因為真理超越一切形式。

揚經歷了世間無數輪的苦難之後，終於不再被苦難所吸引。

在片刻的靜默中，揚發現自己正在閱讀「無字經」。

他意識到，存在與閱讀是同一回事、有書與無書是同一回事，他和那個幫助過他的慈悲朋友是同一人。（下）