「媽，你當初為什麼要和我爸離婚？」他問。

「沒頭沒腦的，怎麼問起這個？」她聽起來有點驚訝，也有點不高興，「啥也不說一下子，打過來這麼多電話，我還以為你出什麼事了呢！」她嘆了口氣，「都好著呢吧？你和小麗？」

「嗯。」吳華鋒說，他覺得一股莫名的委屈湧上心頭，他非常想哭，但用力壓住，「媽，你就實話實說，你當初為什麼非要和我爸離婚，這對我來說很重要。」

「你這到底是怎麼了？是你爸還是誰，跟你說什麼了？」

「沒有，我就是想知道。你就跟我說說吧。」他吸了一下鼻子，「你是不是發現了什麼跟我爸前妻有關的事，有什麼祕密、什麼隱情之類的？」

「你在胡說些什麼？你這孩子，到底是怎麼了？你別嚇媽媽。」廖秀怡口氣誇張地說。

「那你倒是跟我說呀。你不說我不掛電話。你要掛了，我就一直打。」吳華鋒耍無賴。

電話那邊是久久的沉默，直到吳華鋒又「喂」了好幾聲，那邊才傳來一連串的嘆氣。接著就是廖秀怡帶著尷尬語氣的聲音：「你爸，他身體有點問題。剛結婚的時候，他就一直得吃藥，這才好不容易有了你。後面就是吃了藥也不行了。其實我倒是沒有多看重這事，畢竟我已經有了你了。但你爸就過不去這坎了，老是沒事找事，捕風捉影的，只要見我跟哪個男的說句話，就懷疑我跟人家有事。後面我實在受不了了，正好你表姨在國外開餐館，我就過來這邊了……」

「那這些事，你怎麼以前從來沒有跟我說過？」

「你小孩子家家的，跟你說這幹什麼？你爸自尊心那麼重，知道我跟你說這個，他能受得了啊？」（三二）