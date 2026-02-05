我的頻道

老師，您不可以這樣（九）

進得門來，拉斯洛站在地當中，歡喜讚嘆：「簡直是宮殿……」

靜馨問他：「您喝什麼？」

拉斯洛反問：「您剛才喝的那是什麼茶？我從來沒喝過那麼棒的茶。」

靜馨笑了：「那是西洋參，我給你沏一杯，保暖祛寒。」

拉斯洛把點心盒放在餐桌上，小心地問：「那您自己喝什麼？」

「我喝普洱，沒有咖啡因。」靜馨邊回答，邊麻利地燒水沏茶。

拉斯洛看到了客廳裡的留聲機，走過去，看了一眼上面的唱片，臉色就黯了下來：「您在聽齊瑪曼演奏的李斯特……」

靜馨將兩杯熱茶放在客廳茶几上，隨口回答道：「其實，我更喜歡布蘭德爾的詮釋……」

聽到這句話，拉斯洛開心起來，很勤快地拿來了點心盒，放到茶几上。靜馨則走進廚房，拿來了乳白色的點心碟和乳白色的小餐巾。

終於，兩個人隔著茶几，在沙發上坐了下來。靜馨沒有忘記那個關於姓氏的話題，緩緩說道：「您的姓氏絕對會引發西方藝術史家的探究，他們會很興奮地推翻人類學家的說法，堂而皇之地表示，這個星球上仍然有人姓杜勒……」她驚訝地看到一張愁眉不展的臉，眼簾下垂、皺紋縱橫，在在清楚顯示了對方艱難的人生與無盡的苦悶。那種愁苦在一張年輕的臉上也有過，靜馨心裡一動。

「我結過一次婚，有一個女兒，一出生，就被冠了母姓。因此，我那個來之不易的姓氏也就完全失去了延續的可能性……女兒小學未畢業，她的母親決定離婚，理由是，我是一個一無是處的男人。是的，她是這樣說的，換言之，我個人收入的稀薄讓她忍無可忍了。」（九）

