「你先生不介意你養白跤蹄？」

「媽和先生都不喜歡貓，但是貓很可憐。」林小姐露出悲傷的神色，「貓在街上淋雨，牠那時候好瘦。」她抱起白跤蹄，順牠的毛，牠發出舒適的呼嚕聲。「媽說牠會剋死人，我不相信。」我看到她難得的徬徨困惑。「但媽車禍走了，先生也是。」

「其實我拜神的時候，會偷偷想我的媽媽，她也去做神仙了。是不是我不夠虔誠，不能帶來祝福？」林小姐看向我，非常認真、非常用力，「貓會剋死我的孩子嗎？」

林小姐被困在野獸與白跤蹄的二選一中，我知道不能再以「嗯」回答，張口卻發現失去了說話的能力。去接孩子們吧，最後是她打破了寧靜。

接二號回家，張小姐仍在自己房裡。二號發出尖叫，激動地說著什麼。我打開她的便當袋，底部濡濕，散發不致腐爛卻令人不適的菜味。便當盒裡黏著糙米飯粒和棕色濃稠醬汁，手上有洗碗精和那些東西的混合物，它們卡進甲縫。冷水沖著，龜裂的皮膚增生厚皮，不會痛。「啊啊啊！」她在腳邊，拉著我的褲腳不斷起立、蹲下。那團黏液有一滴落在了褲子上，化為更深的顏色。長褲隨著二號拉扯落地。低頭看向她，她兩腿間到臀部的布料被尿液浸染，外圍已經有些乾燥，散發淡淡腥臭。

她的衣服上也有食物殘渣，那些油漬會很難洗掉。我脫下她的衣服、褲子、內褲，丟進洗衣籃，帶她到臥室。打開衣櫃，發現她的衣服全都在洗衣籃裡了。

好累。

大紅花床上，我撫摸二號身軀，她好像有出聲或扭動，被我無視了。我的手貼在她的胸上，耳朵湊近，聽血液被抽送和撞擊。她的胸膛不像張小姐那樣起伏，如果從鎖骨施力下壓，再向下滑動，可以感受到她的肋骨。她不瘦，這個動作會留下一道長長的淡粉。

拇指自腋窩掃至手臂，光滑柔軟的皮膚逐漸浮出一粒粒疙瘩。我的嘴唇貼上那些突起，交換我們的體溫。怎麼會這樣呢？當初腹中那團肉糜，怎麼長出血管、脂肪、形體的呢？怎麼長出製造穢物的能力呢？她將要長出的自我意識，那是為什麼，又會如何發生呢？現在，用力一點，只要用力一點，我就能咬斷她的舌、脖頸，或任何我想要的地方……門縫透出的光好像有一瞬被陰影遮蓋，那會是張小姐嗎？我似乎不那麼在意，不受控制的，我繼續讓手沿她的脊椎，一節節往下，似是永無止境一般，不斷向下、向下。

天亮了，但不知是霧或霾混濁了日光，一切都好暗、好暗。二號難得的熟睡，我走出臥室，張小姐房內溢出光亮和稍稍粗重的呼吸聲。我靠近，那年她致詞時穿的制服還掛在門上，依舊潔白整齊。門後，我第無數次目睹她裸身，挑著會被衣服蓋住的區域，用美工刀劃著。每一次，我都沒有刻意放輕腳步，那麼聰明、那麼敏銳的孩子會沒注意到嗎？每一次，我都轉身離開，留她在我心裡繼續做那個完美女兒，但她今天轉頭向我。我發現，失語的不僅是我，也是她。我們眼裡潮濕無底的沼澤，令人窒息。

我想像著林小姐身穿花裙，床腳散落她的白襯衫、西裝褲，身邊躺著野獸，睡得很沉、很沉。餓壞了的白跤蹄踩過她們身軀，露出尖牙發出嘶聲。我覺得我終於懂了，我終究不屬於動物園、不屬於那監牢內，那裡面的人，是守序的、規律的。我好像變得勇敢了、不再懦弱了。即使柵欄外是懸崖，我不怕了。跌跌撞撞地起身，我追著草地上逆光奔跑的身影，腳步重擊植物和泥土，音調如此悅耳。我發自內心地大笑，笑到快喘不過氣來……。

醒來的二號哭叫，小手穿過我髮間，拉緊、甩動。我不想也無力反抗，我應該好好跟她講的，但我沒有力氣，她也聽不見。過了好久，她像是終於懂了什麼，或只是哭累了，總之，她平靜下來，前所未有的安靜。抱著我癱軟的身體，我們此刻一樣高了，她慢慢、小心翼翼的，咬清楚每個字，說出我此生聽得最清晰的話。

「無要緊、無要緊。」逐漸模糊的視線內，我終於不再在她身上看見混亂。於是我默默祈禱，耶穌、佛陀、神明或觀音都好，如果祢有聽見，拜託祢，不要讓我們下輩子再見了。祢若是慈悲，請保護好張小姐、二號，賜她們一份真正的名字，就像我沒做到的那樣。她們是無罪的，我才是那個學不會愛的孽種。（下）