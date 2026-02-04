圖／123RF

瀕臨死亡的太陽融化滴落，屍水落在象牙白瓷磚地上，起了橘紅色漣漪，暫時淹沒了所有聲音。

稍晚，先是張小姐語調上揚的報喜。電話那頭聲音很亂，學生們吱吱喳喳的，念著、喊著誰考了多少分、誰一定能上哪裡。張小姐報了一個近乎滿分的數字，對於一個從小便如此優秀的孩子，我應該說什麼呢？她太聰明，什麼都聽得出來，我不知道作何回應，於是「嗯」了一聲。嗯，非常糟糕的反應。張小姐沒有說話，發出一些類似笑聲的喉音，掛了電話。

接著是二號的幼稚園老師，她客氣地闡述那小渣滓所作所為，她暴力、情緒化、無禮，她也很糟糕。我被迫去到那充斥如二號般怪物的地獄，成群發出鳴叫的畜牲，教室裡充滿蚊香、食物、襪子、汗的氣味，反胃感在全天候冷氣房被無限延展。老師是個溫和的中年男性，他的身軀腫脹彎折、胸口汗濕。他身邊是林小姐，以及她豢養的野獸，邊哭、邊控訴二號的暴行。男人撫摸失控邊緣的野獸，也安撫漲紅著臉，把自己縮成一團的二號，他耐心開解，林小姐細心理性地引導。一切保持著混亂的秩序，我是多餘的，我能做到的，只有鞠躬，向同為人類的林小姐表達名為歉意的情緒，即使連這都是捏造的。

「只有軟弱的動物，會被抓到動物園。」這是學生時期，一句帶有草坪味道的話。不確定是否經過美化，陽光和煦到像是刻意打上的，我們都仰躺著，四周有鐘聲和動物造成的響動。那人身上的光影隨雲流動，臉上始終有光，他無法睜開眼睛，於是以一種眼在笑，但沒有表情的臉，轉向我，「嗯。」距離近得讓我分不出那句話是誰說的。

我當時確信，我們都是動物，也都是軟弱的。但當我回過神，他已經離開了。他自己變得強壯了，徒留我一個人，躺在陰影，陽光永遠照不到之處。

在動物園裡，有二號和野獸，我看不清楚自己是否也在牢籠範圍內。自從畢業，從實體牢籠裡出來後，就看不出來了，也不知道自己到底想不想待在那裡。

「張媽媽？」老師把二號的手交給我，叮囑我好好和她談。「張媽媽。」林小姐給我一個諒解的笑容和她的聯絡方式。「張媽媽」，我反覆咀嚼這三個字。

二號偷走了張小姐的言語。張小姐十六，不再多說話，不再分享一切，回家後會甩下書包，把自己鎖進房間。聽說這是很正常的，對這個年歲的她來說。我覺得這其實不代表什麼，她也沒有因此變成什麼壞孩子，讓她靜靜，會好的。二號則無法停止她的聒噪，頻率不同的聲音，似是亟欲訴說什麼，但我聽不懂，一個字都不懂。

林小姐友善溫暖，包容她的野獸、愛她的骨肉，她說她以身為人母為傲，她說為母則剛。她會告訴我該如何面對那些時刻、何謂正向教養，衣架和熱熔膠條是錯的、傾聽和陪伴才是對的，怎麼做，孩子才不會變成更乖張的模樣……她試著翻譯二號的囈語，我卻無從得知那是否為正確答案。

「怎麼稱呼你？」第一次去林小姐家前，她如此問道。「我姓陳。」下意識這麼回覆，對話框顯示打字中，反覆閃爍、消失了幾下，「好的，陳小姐，明天見。」

「青春期的小孩比較敏感啦，你要多體諒她。」「孩子還太小，現在有點不安全感是正常的。」林小姐滔滔不絕於分享她的育兒經，我也說張小姐和二號的事。「你知道她們喜歡吃什麼嗎？」在我一條條列出後，林小姐讚許地點頭，我似乎獲得了一位好母親的認可。

「孩子平安健康長大就好，」她做出結論，「我們做媽媽的使命不就是這樣嗎？」

同樣仰躺，我覺得她的臉和學生時代那張陽光下模糊的臉有些重疊，那些字句卻是截然相反。我們之間的話語不若當時的凝滯和震盪，我清楚知道每字每詞，是她的還是我的。死白日光燈之下，白色床單有花香，她的花裙躺在上面，又想起張先生造孽那張大紅花床，整個場景異常熟悉。我發現我們的床頭櫃上，都貼有殘破的、褪色而泛白的，囍字。

林小姐家中的一切，不是真的老舊，就是刻意復古，我不知道這是她，還是她丈夫的品味。林小姐倒是給人一種新舊交融之感，她的華語和台語都是新學的，卻都十分流利，要是不看臉，幾乎無法聽出那樣的新。然而她被陳舊的霉味泡著，只能任衣服生出黃色。有一隻烏貓白跤蹄，踩在吱呀作響的家具上，毫不畏懼。連回家都要問神，掃把星卻願意留下？（中）