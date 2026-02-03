她笑著拿起書，藍灰底色飄著白色棉絮，很文藝的封面。書名《雲卜》，作者曾芳恬。平時拿到贈書便往架上一擺，都忘了有這本。她翻開第一篇，很快讀了幾頁。

有意思吧？他的語氣太熱切，一張潔淨光亮的臉，皺起眉頭也像在笑。她面無表情回以「不知所云」，把書還給他。

有意思和不知所云，中間隔著的是二十年光陰。她嚴正對他說：不要再帶甜食給我了。

曾芳恬竟然提起抄襲。想挖掘什麼祕辛？人年輕時總是追求真理和真實，它們像正午的太陽照亮一切，驅散各路妖魔，不公不義。但是，世間真的有萬古常新的真理嗎？有唯一的真實嗎？不過是彼此容忍妥協，差不多能過下去也就可以了。所謂版權，是近代才發展出來的，作者身分也是。傳統戲曲哪齣不是經過多人改寫，才有今日的面貌。那是共有的文化財產。莎士比亞只是給了流傳的故事最好的版本。她選擇相信父親。

她無法否認的是，父親有女人緣。他瀟灑風趣、才華洋溢，文藝女青年紛紛拜倒，半畝老師叫得那個甜……古代文人都有那麼幾個可人的侍妾，秦淮河畔紅燭昏羅帳，民國那些大作家，個個都有紅粉知己，連老實巴交的湘西佬沈從文也不例外……大姊最恨的就是父親在外看盡洛城花，回到家，書房一關，萬事不管。是還在讀大學的她，陪著母親去解決父親的麻煩。

她年紀小，不清楚大人之間的事，只記得母親在小本上寫字，在廚房裡偷偷擦眼淚，他們關起門摔東西吵架，隔天穿上好衣裳，一起出席重要活動。（五五）