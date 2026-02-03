我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

老師，您不可以這樣（七）

韓秀
善解人意的鋼琴師長話短說：「今天，我一進場就看到您，馬上決定了曲高和寡的李斯特作品。等下，我必須演奏半小時的聖誕樂曲。然後，就可以下班了。也許，我們有機會多談一談？」

靜馨不失時機地提出：「您喝什麼？我給您點……」鋼琴師一邊說著感謝的話，一邊極其靈巧地從茶壺裡為自己倒了一杯茶，順手從點心盤裡為自己拿了一塊黃瓜三明治，點點頭。在前往鋼琴的途中，吃完了手中的三明治，優雅地端著茶杯喝了一口，沒有忘記感謝，舉杯朝著靜馨微笑。然後從容地將茶杯放在身側的小几上，從上衣口袋摸出雪白的手帕，抖開，擦了雙手，這才開始按鍵。女客們開始尖叫：「天哪，真是迷人……」歡快的聖誕樂曲就在掌聲與歡呼聲中響起……

曲終人散，終於，一男一女，站定了，面對了彼此。鋼琴師將靜馨沒有動過的點心全數裝盒，拎在手裡。他輕聲說：「我是拉斯洛‧杜勒，很高興能為您彈奏一曲……」

靜馨驚訝道：「據我所知，這個世界上已經沒有姓杜勒的人了。也許您的這個姓氏不同於偉大的德意志藝術家杜勒……」

拉斯洛微笑：「您是第一位提出這個問題的人。我的曾外祖母的父親姓杜勒，三代單傳都是女兒，出嫁之後都姓了夫家的姓氏。我的家族來自奧匈帝國，我的父母來自匈牙利，我是在羅德島出生的。我出生的時候，我遠在布達佩斯的外祖母說：天可憐見，三代人只有女兒，好不容易生了一個兒子，讓他姓杜勒吧，那是一個高貴的姓氏。」然後他問：「請問，您貴姓？」（七）

最「台灣感性」的書展 台北國際書展3日開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

文革一類的浮沉(下)

