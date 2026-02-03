圖／123RF

我跟著林小姐回到她的公寓，她住在市中心的一間小公寓，斑駁的紅色鐵門前擺著好幾盆落地生根。它們其實不需要盆栽，因為它們早已蔓延到水泥地的裂縫裡。林小姐似乎對進自己家門十分不熟練，她幾乎試了那用復古風古銅色金屬環串起的鑰匙中每一把。同樣漆成紅色的還有樓梯扶手，在那旁邊有一台看來無法再運轉的腳踏車，以龍頭過度彎折的姿態，被放置在那裡，任鏽斑也攀上它。

「陳小姐，你信佛祖還是耶穌嗎？」林小姐的家裡有神桌，她跪在巧拼地墊上合掌。「啊，我會拜拜。」我心不在焉地回答，看她嘴裡念念有詞後扔了兩枚硬幣，一正一反。林小姐眉眼深邃、鼻梁高挺、年輕美麗，和我很不一樣。「媽說帶人回來要問啦，不好意思。」

我無法從她的語調中，分辨「媽」是母親還是婆婆，敷衍地應聲後，便轉而開始觀察因過度老舊敞開的衣櫃門。裡頭，至少從窺視的角度能看見的，是諸如碎花洋裝、百褶長裙，和她平常下班後接孩子時的白襯衫、西裝褲，差異極大的服裝。察覺我的視線，「啊呀，我老公喜歡啦。」她說。

我和林小姐的淵源，需要追溯到張先生身上。

十六年前我生下張小姐後，張先生就鮮少回家。中間的空白我過得還算平凡開心，張小姐按時長大，七坐、八爬、九發牙，穩定懂事、努力上進。張小姐很可愛，該笑的時候，眼睛會瞇成月牙狀，被我責罵的時候會蹙眉，發出稚嫩的抽泣聲。她會認真填滿每一本我買的評量，拿到很不錯的分數。

日子平穩地延續，直到張先生帶著一身酒氣回來，幸好張小姐乖巧地早早睡了。張先生一定是被菸酒醃透了，我的反胃感從臥室中大紅色底白花圖案床單上持續到現在。四年前，那孽種降生時，我清醒地被手術刀劃了好幾下，全身的疼痛在麻醉退後爬滿、啃食。她想吞噬掉我，那該死的東西。

二號是孽障，在出生之前就壞透了。

張小姐以第一名成績畢業那天，穿著整套乾淨無瑕的制服，每一個摺線、服貼的領口、合身黑長褲，再加上束在腦後、沒有一絲碎髮的馬尾，簡直完美無缺。她挺直著腰，坐在排列整齊的鐵椅中，前面數來第三排，最靠中間走道那個位子。場地很大，前兩排是做官的和地方政治人物，第三排是優秀畢業生致詞代表。家長區在側邊，可以看到張小姐專注地聽校長、家長會長、議員助理冠冕堂皇的祝賀。

掌聲響起，「有請本學年度致詞代表起立。」接著便是一連串歌頌張小姐事蹟，張小姐嘴角掛著美麗的弧度，踩著優雅步伐，穿越整排氣球和花束，站定並以她一貫堅定清晰的語氣，背誦她那給我看過、練習了無數遍的稿子。

甚至是在這個時刻，我才注意到臂彎中，二號的存在。她用足以劃破天際、高頻尖銳的可憐悲鳴，意圖打斷張小姐的大日子。她一定是故意的，她懂得在張小姐停頓時換氣，然後發出更淒厲的聲響。我只能穿越人群，禮堂外，還有微弱的聲音，張小姐正感謝我養育之恩，她言語真摯，並許諾以一生回報。二號瘋狂漸歇，卻仍保持著我無法回望張小姐的力道。

「啊，小孩子總是比較不受控啦。」林小姐這樣說。我有點生氣，因為張小姐不曾如此。林小姐換上了衣櫃裡的花裙，低胸領口已經泛黃，摺皺花邊上有大大小小，棕色、黃色小點，看來竟有些像花蕊。「你大女兒有說什麼嗎？」沒有，她什麼都沒有抱怨。她接過二號，輕聲安撫：「無要緊、無要緊……」胸口紅花下，「畢業生」字樣的緞帶太過廉價而粗糙，毛邊刺痛了二號，她又哭得更大聲了。

二號走路慢、講話慢，尿布到現在還沒完全戒掉，一碰到床就哭。張小姐三歲那年，就能自己讀完繪本了。張小姐十五這年，二號嘴裡還湊不出一句人話。

很久沒想起張先生了，他知道自己是個造孽的人嗎？午後，燈全暗的客廳裡，電視劇俗爛劇情聽起來像雜訊，刮擦著聽覺。我摸著皮沙發，想像那是皮膚，隨著歲月和二號的啃咬逐漸破損。

指尖探索臉上新增的溝壑，皮囊不再緊貼靈魂，我覺得全身都鬆弛著，哺乳過的乳房、沉澱了黑色素的手臂內側，無法再勾勒出來身體的長相。乾枯泛黃、混著白的髮絲散著，披在沙發上，有些也被汗液貼在脖子上，無心去理會它們。我輕輕地描繪二號破體而出之處，還有張小姐離開我的地方。（上）