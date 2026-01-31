「我來給她打電話吧，看她能說什麼、想說什麼。」何文鈺嘆氣，「這事該早點進行，十年前，我父親還能讀書、寫文章。」

「還有一件事，就是幾年前爆出來的抄襲風波……」

「是借鑑。」何文鈺打斷她，「我父親怎麼可能抄襲，他也沒有必要抄襲！這事情後來不了了之，因為誣蔑他的人拿不出證據。這些人很可惡，空穴來風，對一個寫了一輩子的老作家潑髒水！」

「那，我們要怎麼寫？」

「沒有必要寫。芳恬，這本傳記是在呈現我父親的文學成就，不是在審判他。很多事就看你從哪個角度去看。」

「知道了。」

何文鈺把水杯往桌上一放，「現在，跟我父親的語言溝通已經不可靠了。你跟動物溝通，靠的是什麼？牠們總不會跟你說人話吧？」

「牠們的叫聲，只能傳達一些基本情緒和需求，再進一步就只能靠感應。你跟牠接上後，牠的故事會到你的腦裡。如果你需要講述或記錄，就用你自己的語言。」

「你怎麼會有這種能力？」

「是高一寒假吧，有天我醒得很早，要到店裡幫忙，我外公和我媽開了個早午餐店。我下樓時他們還沒起來，我走到菜園，空氣又濕又涼，我整個頭腦都清楚了。這時小黑，我外公的狗，牠很老了，平時總是趴著，連叫都懶得叫一聲。這時牠急急走向我，對我汪汪叫。我看著牠的眼睛，突然知道外公出事了，需要我幫忙。」

「出了什麼事？」

「我發現外公昏倒在廁所。醫生說幸好發現得早，有點小中風 ，沒有大礙。」

「那以後你就可以跟動物溝通？」（五二）