我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

女兒書（五○）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

另一張是美國作家威廉‧福克納：「我們當中沒有一個人願意相信，我們的痛苦都是自己造成的。」

「何伯伯，您為什麼要撕日曆本呢？」

「座談會馬上開始，老許打電話來催過幾次了，媽媽還不幫我換衣服！」

艾米靠上前低聲說：「座談會，何教授沒交代。我說等你們來，發脾氣，爺爺，叫我『媽媽』……」

曾芳恬走上前，蹲下來，聞到老人頭髮、口腔濃濃的異味。身體已經悄悄腐敗，髮膚洩漏了這個祕密。她輕拍老人的手，輕輕拍。半畝慢慢平靜下來，臉色從憤怒轉為茫然。

「何伯伯，活動改期了，今天不去。我們還是聊您的小說？」

「今天不去？」

「嗯，今天您有別的任務。」

艾米端來一杯溫水，彎身收拾碎片。

何文鈺進門時，父親正說到那個將軍如何膽識過人，孤身一人殺出重圍，救走了這個家族最後的骨血，「那個孤兒，就是我，就是我啊……」老人老淚縱橫，「我們一家，都沒了，全沒了。」

「什麼沒了？」何文鈺皺起眉頭，接過艾米倒的溫水。「爸，您想到哪裡去了？」

老人從他的故事中抽離，茫然看著眼前三個女人。

「我聽出來了，何伯伯說的是《變色龍》裡的故事。」

「是嗎？」何文鈺想了想，似乎有這麼一段遺孤情節，那時的小說主題多半跟盡忠報國有關。

「爸，你自己寫的東西這麼感動，太入戲了吧？」何文鈺打趣，轉頭讓艾米給她換杯涼水。

「妹妹啊，媽媽呢？」

「媽媽，」何文鈺頓了頓，「她，她不是……」

「你問媽媽，今天是不是要下館子？孩子都回來了。」

何文鈺不答。（五○）

上一則

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

下一則

追憶摯友邵華強(上)

延伸閱讀

女兒書（三三）

女兒書（三三）
澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？
舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶
英女分享飛北京13天極速就醫 驚訝當天能抽血、做心電圖

英女分享飛北京13天極速就醫 驚訝當天能抽血、做心電圖

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16
文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦