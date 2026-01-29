另一張是美國作家威廉‧福克納：「我們當中沒有一個人願意相信，我們的痛苦都是自己造成的。」

「何伯伯，您為什麼要撕日曆本呢？」

「座談會馬上開始，老許打電話來催過幾次了，媽媽還不幫我換衣服！」

艾米靠上前低聲說：「座談會，何教授沒交代。我說等你們來，發脾氣，爺爺，叫我『媽媽』……」

曾芳恬走上前，蹲下來，聞到老人頭髮、口腔濃濃的異味。身體已經悄悄腐敗，髮膚洩漏了這個祕密。她輕拍老人的手，輕輕拍。半畝慢慢平靜下來，臉色從憤怒轉為茫然。

「何伯伯，活動改期了，今天不去。我們還是聊您的小說？」

「今天不去？」

「嗯，今天您有別的任務。」

艾米端來一杯溫水，彎身收拾碎片。

何文鈺進門時，父親正說到那個將軍如何膽識過人，孤身一人殺出重圍，救走了這個家族最後的骨血，「那個孤兒，就是我，就是我啊……」老人老淚縱橫，「我們一家，都沒了，全沒了。」

「什麼沒了？」何文鈺皺起眉頭，接過艾米倒的溫水。「爸，您想到哪裡去了？」

老人從他的故事中抽離，茫然看著眼前三個女人。

「我聽出來了，何伯伯說的是《變色龍》裡的故事。」

「是嗎？」何文鈺想了想，似乎有這麼一段遺孤情節，那時的小說主題多半跟盡忠報國有關。

「爸，你自己寫的東西這麼感動，太入戲了吧？」何文鈺打趣，轉頭讓艾米給她換杯涼水。

「妹妹啊，媽媽呢？」

「媽媽，」何文鈺頓了頓，「她，她不是……」

「你問媽媽，今天是不是要下館子？孩子都回來了。」

何文鈺不答。（五○）