去問愛麗絲（二三）

桑文鶴
「就是那個星期六，路敏麗在去文化宮見你之前，她還去見了一個人，就是這個卓正仁。她有沒有告訴你，她和這個姓卓的是什麼關係？」

「小麗失蹤了？怎麼會？」吳曉燕有點驚訝，「那次的確是我最後一次見她，可我和她在那之後還有聯繫。」她掏出手機，點開了自己的微信，「她說她要回老家去掃墓，就上個星期給我發的微信。」

「姊，你先回答我的問題。路敏麗和那個姓卓的男人，是什麼關係？」

「很久以前，他們算是街坊。」吳曉燕說，「後來，卓正仁搬家，他們就沒再見。這次，算是重逢吧。」

「街坊？什麼街坊？」吳華鋒問。

「卓正仁以前在慕縣那邊當過美術老師，給路敏麗輔導過，說還記得她，覺得她很有天賦的。」

「那他們是怎麼聯繫上的？」

「是我。那個禮拜五，我在超市裡碰見了路敏麗，無意間提起了卓正仁。後來他們見了面，卓正仁把手機落在了餐館，路敏麗就聯繫我，讓我幫忙把手機還回去。她那天心情不錯，跟我說了不少她的童年趣事。」吳曉燕的臉上浮起來了一個笑容，「那是我最後一次見路敏麗。」

「那我上次見你時，你為啥不說？」

「我不想讓你知道關於卓正仁的事吧。」

「這麼說，卓正仁的歷史，你是清楚的？」吳華鋒盯著姊姊。

「是的，我知道。」

「你知道還不離他遠點？」吳華鋒盡力壓住自己的聲音，「他，他殺了人。殺的還不是別人，是你的親媽！你到底是怎麼想的啊？和你的殺母仇人搞在一起！」

「話不要說得那麼難聽，什麼搞在一起？」（二三）

