他問姊姊現在在哪兒，自己想過去找她。也許是吳華鋒的聲音嚴肅到不容置疑，姊姊沒有拒絕，她說了一個地方。

「怎麼了？」姊姊一見吳華鋒就問，「臉色這麼難看，你病了？不舒服？」

吳華鋒不想一開口就失控，他深呼一口氣，「我留在你單位門衛那兒的阿膠，你拿到了沒有？」

姊姊想了一下，點了點頭，「拿了、拿了。」笑了一下，「找我就為了這個？」

吳華鋒沉默了幾秒，然後問：「有點事想問你。」

「什麼事？」

「具體說是有兩件事。」吳華鋒說，「上次見你的時候，你給我說，你最後一次見路敏麗是在五華超市，是一個星期五，對嗎？」

吳曉燕點點頭，「對啊，乍了？」

「在那之後，你就沒見過她？」

「沒有。」吳曉燕問：「你倆還沒和好嗎？」

「那你星期六的時候，在文化宮正門旁邊見的又是誰呢？」

話一出口，吳華鋒注意到姊姊的臉色有微妙的變化。他乘勝追擊，「卓正仁是誰？他做過什麼事，你都知道嗎？他和你、和路敏麗是什麼關係？」

這下，吳曉燕的臉色在短短的幾秒鐘裡，肉眼可見地垮了，先是震驚裡夾著憤怒，而後迎著吳華鋒鋒利的眼神，又漸漸地淡了下去。

「你怎麼知道卓正仁？」

「我在你家小區外面看見了他，保安說他經常去。昨天我去你單位給你送阿膠，結果又看見他。還看見你倆有說有笑地並排走。」

「那你是怎麼知道，我在文化宮那見了路敏麗的？」

「路敏麗失蹤了，我去派出所報了案，警察幫我查的監控。」吳華鋒實話實說。（二二）