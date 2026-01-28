我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

去問愛麗絲（二二）

桑文鶴

他問姊姊現在在哪兒，自己想過去找她。也許是吳華鋒的聲音嚴肅到不容置疑，姊姊沒有拒絕，她說了一個地方。

「怎麼了？」姊姊一見吳華鋒就問，「臉色這麼難看，你病了？不舒服？」

吳華鋒不想一開口就失控，他深呼一口氣，「我留在你單位門衛那兒的阿膠，你拿到了沒有？」

姊姊想了一下，點了點頭，「拿了、拿了。」笑了一下，「找我就為了這個？」

吳華鋒沉默了幾秒，然後問：「有點事想問你。」

「什麼事？」

「具體說是有兩件事。」吳華鋒說，「上次見你的時候，你給我說，你最後一次見路敏麗是在五華超市，是一個星期五，對嗎？」

吳曉燕點點頭，「對啊，乍了？」

「在那之後，你就沒見過她？」

「沒有。」吳曉燕問：「你倆還沒和好嗎？」

「那你星期六的時候，在文化宮正門旁邊見的又是誰呢？」

話一出口，吳華鋒注意到姊姊的臉色有微妙的變化。他乘勝追擊，「卓正仁是誰？他做過什麼事，你都知道嗎？他和你、和路敏麗是什麼關係？」

這下，吳曉燕的臉色在短短的幾秒鐘裡，肉眼可見地垮了，先是震驚裡夾著憤怒，而後迎著吳華鋒鋒利的眼神，又漸漸地淡了下去。

「你怎麼知道卓正仁？」

「我在你家小區外面看見了他，保安說他經常去。昨天我去你單位給你送阿膠，結果又看見他。還看見你倆有說有笑地並排走。」

「那你是怎麼知道，我在文化宮那見了路敏麗的？」

「路敏麗失蹤了，我去派出所報了案，警察幫我查的監控。」吳華鋒實話實說。（二二）

上一則

南下幹部一家

延伸閱讀

去問愛麗絲（七）

去問愛麗絲（七）
去問愛麗絲（六）

去問愛麗絲（六）
去問愛麗絲（五）

去問愛麗絲（五）
去問愛麗絲（四）

去問愛麗絲（四）

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

該用手杖了

2026-01-25 01:00
譯者施清真收藏的阿迪契出版作品、譯作。《未竟之夢》是阿迪契繼《美國佬》之後的小說新作，兩本作品相隔十二年。（圖/作者施真清提供）

女性夢想，全脫離不了因緣？

2026-01-21 01:00

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園