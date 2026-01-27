「哦，不，他們給錢。我今天一天掙了兩百元！」凱美亞的眼睛裡放著光，那是某種勝利者的光芒。在這間充滿補靪的教室裡，對這些低收入 、單親家庭……來說，兩百美元是一筆巨款。它意味著半個月的伙食費，或者意味著可以買一些奢侈品。凱美亞有充分的理由為自己自豪，甚至犧牲了課堂。

「兩百塊。」亞歷山大在後排低聲重複了一遍。他大概也在心裡快速換算著，這兩百美元需要他在昏暗的倉庫裡，搬運多少個重型托盤，或者能給他的孩子們買多少件新玩具、換幾加侖牛奶 。

就在凱美亞因為脫力而幾乎要跌進椅子裡時，海蒂站了起來。

海蒂依然是那樣安靜，動作輕得像一隻貓。她沒有像其他人那樣發出驚嘆，而是拿起自己桌上還沒開封的一瓶礦泉水，走過去遞給凱美亞。接著，她彎下腰，從包裡掏出幾張乾淨的紙巾，遞給滿頭大汗的凱美亞。

「謝謝，海蒂。」凱美亞接過水，猛灌了一口。

海蒂拍了拍凱美亞的肩膀，轉頭對我露出了一個略顯疲憊的微笑。那是她第一次主動對我開口說關於她自己的事：「老師，我媽媽昨天在醫院值班，也是站了十五個小時。她下班的時候，腳腫得塞不進鞋裡。」

我看著海蒂。這個十八歲的牙買加女孩，平時總是默默地收墨瓶、擦桌子。此時我才意識到，那種對秩序的極致追求，其實是她對抗生活無序的一種方式。

海蒂回到了座位，她坐得筆直，繼續在練習本上整齊地抄寫著生詞。我注意到她的手腕上貼著一小塊止痛膏藥。

那一刻，教室裡的空氣彷彿變得厚重了。

「好。」我敲了敲黑板，打破了這種沉默。（六）