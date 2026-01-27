我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

中文課（六）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

「哦，不，他們給錢。我今天一天掙了兩百元！」凱美亞的眼睛裡放著光，那是某種勝利者的光芒。在這間充滿補靪的教室裡，對這些低收入、單親家庭……來說，兩百美元是一筆巨款。它意味著半個月的伙食費，或者意味著可以買一些奢侈品。凱美亞有充分的理由為自己自豪，甚至犧牲了課堂。

「兩百塊。」亞歷山大在後排低聲重複了一遍。他大概也在心裡快速換算著，這兩百美元需要他在昏暗的倉庫裡，搬運多少個重型托盤，或者能給他的孩子們買多少件新玩具、換幾加侖牛奶

就在凱美亞因為脫力而幾乎要跌進椅子裡時，海蒂站了起來。

海蒂依然是那樣安靜，動作輕得像一隻貓。她沒有像其他人那樣發出驚嘆，而是拿起自己桌上還沒開封的一瓶礦泉水，走過去遞給凱美亞。接著，她彎下腰，從包裡掏出幾張乾淨的紙巾，遞給滿頭大汗的凱美亞。

「謝謝，海蒂。」凱美亞接過水，猛灌了一口。

海蒂拍了拍凱美亞的肩膀，轉頭對我露出了一個略顯疲憊的微笑。那是她第一次主動對我開口說關於她自己的事：「老師，我媽媽昨天在醫院值班，也是站了十五個小時。她下班的時候，腳腫得塞不進鞋裡。」

我看著海蒂。這個十八歲的牙買加女孩，平時總是默默地收墨瓶、擦桌子。此時我才意識到，那種對秩序的極致追求，其實是她對抗生活無序的一種方式。

海蒂回到了座位，她坐得筆直，繼續在練習本上整齊地抄寫著生詞。我注意到她的手腕上貼著一小塊止痛膏藥。

那一刻，教室裡的空氣彷彿變得厚重了。

「好。」我敲了敲黑板，打破了這種沉默。（六）

低收入 牛奶

上一則

那塊心裡的牛排

延伸閱讀

親愛的希莉雅

親愛的希莉雅
鄰家女孩

鄰家女孩
降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油

降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00

說健忘

2026-01-20 01:00
譯者施清真收藏的阿迪契出版作品、譯作。《未竟之夢》是阿迪契繼《美國佬》之後的小說新作，兩本作品相隔十二年。（圖/作者施真清提供）

女性夢想，全脫離不了因緣？

2026-01-21 01:00

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿