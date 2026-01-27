圖／AI生成

「有刀！」一四二九大喊，快要喘不過氣。

「幹！」壓鎖拉奪，警衛按手冊的口訣，迅速奪刀，扔到一旁。

少年趁著這個空隙，拉出一只手電筒。手電筒刺向警衛的鼻頭，逼得他後退幾公分，但他的手還是緊緊抓住少年。

「光！」少年推開手電筒。「正義將會降臨！」

微光緩緩亮起，由下而上照著警衛，眼窩只剩一片黑，似乎多凹陷了幾公分。

警衛更加緊緊抓住少年的手，他以全身壓制住少年。

「不准侮辱警衛。」

「你……自稱自己是警衛，」少年終於艱難地說，「卻不知道守衛的是什麼。」

警衛對著少年大力喘氣，惡心又潮濕。

「你不在乎嗎？你的手上有那麼多血、那麼多命，就因為那手冊。」

「不，不是手冊。」警衛朝旁邊吐了口口水，「你還看得不夠遠。」

少年的雙腳奮力掙扎，警衛便順勢朝著他的胯下踹了一腳。少年一聲悶吭都不響。

「這難道就是你們口中的正義？」血慢慢從少年的口中流出。「向後看……你說，手冊有何正義？你又為何遵守？」

「我……我……」

「長官，你還好嗎？」一四二九終於緩過神。

「閉嘴！根據手冊第二十條，你應該已經死了，還不是長官有良心。後面就是——」

「對！後面就是。」少年大笑，雙腳踹著又驚又喜。「把我送過去啊。喔！這可太棒了，我終於又能看到朋友！」

「一四二九。冷靜。看前方。」

瞬間大燈亮起。

荒原竟像是白晝那般明亮。

警衛跟一四二九都背對著光，他們的影子都被拉長。支援已到，遠遠地從後方抵達。他們慢慢後退，一手圍住眼周圍，避免熾光射進眼裡。

「啊！」少年尖叫，「我看不到！」

少年獨自面對熾光，只剩下兩面，白與黑、正與反。

「不要，不要抓我……」他的雙手無力地揮舞，「不要過來……」

少年咳出幾口血，緩緩翻身，壓著碎石把自己撐起。他踉蹌地站起，面對熾光不屈服。

「這是審判！」一四二九顫抖地說。他鼓起勇氣向前，「你應該慶幸！熾光終於又降臨於你。」

「長官，剩下的交給我。」

●

一四二九輕鬆地將少年制服在地，將他銬起。他掏出警棍，抽打少年的腰側，直到他躺在地面上動也不動。一四二九踩著少年起身，又補了幾腳。

一四二九拿來一罐汽油，淋在少年身上，啪啦作響。

「長官，打火機。」

「幹麼？」

「手冊。」

「手冊沒有這條。」

「新規定。」

「什麼時候的事？」

一四二九聳聳肩。「新規定就是新規定。」

「到底什麼時候？」警衛有些發怒。

「遵行手冊保命符，不守規矩命難護。」

原來。向來如此。警衛只能裝作冷靜：「喔。」他從口袋裡掏出打火機，伸手遞給一四二九。

「我沒有權限。」

「嗯。」警衛忍住顫抖，壓開打火機，拋向少年的方向。

少年，我努力過了，他心想。

火迅速燃起，在少年身上歌著、舞著，慶祝著勝利。一四二九盯著烈火。荒原上萬籟俱寂，剩少年獨自成了堆小小篝火。火更大了。突然一陣作嘔，吐在地上。

「立正。」

「是，對……對不起。」

「這是你的了。」警衛將自己的徽章拔下，走向一四二九。

他將徽章鎚入一四二九的胸口。

「是，長官。」

「回警亭吧，我來收拾。」

●

警衛杵在火堆旁，少年漸漸被吞噬。他無能為力，再也無能為力。騎乘腳踏車時務必向前看。少年，你怎麼就不向前看呢？讓他們教你向前看。為何要反抗呢？

所以我才是警衛，他心想，只有警衛不須受死。

火一晃一晃地燒著，少年已經消失。黑煙上竄。警衛的職責只有守衛，他守衛著一片不須守衛的廢土，如今還有廢土上小小的篝火。

但是，篝火終於點亮了荒原，警衛心想。終於亮了起來。

他蹲下身拔草，想讓因少年而燃起的微小火苗燒得更久。他脫下制服，綁成小提袋，收集更多可燃物。他一遍一遍地獻祭給火焰。

快要熄了。

守衛，無論代價，他心想。

他又翻出手冊，試探撕了一角。紙片隨風飄去，在空中轉了幾圈。他等待紙片緩緩落下，期待火焰多少能維持幾分鐘。貪婪的火焰瞬間燃起，低壓將紙片吸去，很快就燃燒殆盡。火又落下。

他只好一片一片地撕，一頁一頁地把手冊燒掉。第四頁、第十七頁、第一百三十六頁，火焰愈加渴望，最後警衛只得把整本手冊丟進火焰。

他坐下。瞪著發藍的篝火將萬物化作青煙。火焰隨風飄曳，劈里啪啦響著。熾光燒著，越來越旺，越發炙熱。好刺眼，但他已經習慣，那是手冊的訓練。火烤得他發疼。

滅了。（下）