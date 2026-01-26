吳華鋒點點頭，謝了人家，然後離開。想起自己還想過去和那人當面對峙，吳華鋒心裡一陣害怕。思來想去，為求安心，他決定去趟派出所。

一找到黃警官，還沒開口，黃警官卻問：「你媳婦回去了沒？你倆和好了沒？」

吳華鋒搖了搖頭。「她回老家了，先彼此冷靜一下再說。」

「聯繫上了就好。」黃警官點點頭。那路敏麗是啥時候回的老家？」吳華鋒掏出手機，給黃警官看了一下路敏麗發來的那條短信。

黃警官皺了一下眉頭，「我上個星期又查了一遍，還是沒有路敏麗高鐵 、飛機的出行記錄。你沒問她，她是乍回去的？是不是有人開車送的？」

吳華鋒無奈地搖搖頭。

「你和她就是短信聯繫，有沒有視頻，或者語音通話？」

「給我打了兩個電話，我沒接上。後來給我發了這個短信，讓我先別找她，說等她想清楚了，再聯繫我。」

「那這也過去了好幾天了，期間你倆就沒再聯繫？」

「她沒跟我聯繫，但給我爸打電話了。」吳華鋒說。

「那就好。」黃警官點點頭，又問：「那你來找我，是有事？」

吳華鋒把那人的事說了。

在吳華鋒的描述裡，一個叫卓正仁的、來路不明的人，不知道用什麼藉口，出現在姊姊的生活裡。除了和路敏麗見過面以外，還心虛地一見到自己就跑。更重要的是，這人殺過人、坐過牢。

聽到這個人曾經是個服刑人員，黃警官來了精神。他讓吳華鋒先坐在一邊等，他在系統裡查了一下，又跑到後面打了幾個電話。過了一會，他神情複雜地走了過來。

「你說你姊叫吳曉燕對吧？」黃警官說。

「對啊。乍了？」

「你倆，是同父異母？」（二○）