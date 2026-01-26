圖／AI生成

他拍拍控制台，有回音，原來那是空心的。

「不可能。按鈕沒有意義，手冊就沒有意義。手冊不可能沒有意義！」

「哈！你知道你現在在說什麼嗎？」

「但手冊不容質疑，手冊是正義、手冊是真理！」

「對，手冊不容質疑，手冊永遠是對的。但正因如此，手冊也不需要是真理。」警衛說，「手冊沒有意義。警衛不需要知道真理。警衛只管守衛。」

沉默。

牆上的時鐘隨著時間一刻刻轉動。兩人凝視著彼此。一四二九閉上眼。

「你還看得不夠遠。」警衛嘆了口長氣。

「遠？長官？」

「對，好警衛都看得遠。不只是小小的警亭，也不只是明顯的亮處。你要眼觀四面、耳聽八方。其實那些暗的都該是亮的。看遠，暗的就會變成明的，像是火照亮荒原。亮起來了，才好警衛。」

不，一四二九心想，火照不亮荒原。暗的永遠不會變成明的，明的也不會是暗的。一四二九終於提起筆寫他的報告。警亭的燈很亮，他所寫的每字每句都照得明明白白。手冊不容質疑，真理就藏在手冊裡，手冊一定有理由，只需要去尋找。狀況一○三不只是數字，就像一四二九也不只是數字。按鈕怎麼可能是無意義的？熾光燈照亮一四二九，他看得很清楚，這個房間一點陰影都容不下。

●

「那裡。」警衛朝著道路前方不遠處一指，「有看到嗎？」

「什麼東西？」一四二九抬起頭左右尋找。

「你果然看不遠。」

「我沒有近視，長官。」

「不是那個問題。」警衛走向一四二九的位子，手放在他的肩上。「手伸出來。」一四二九照著長官的指令，手臂伸直，豎起大拇指。

「那邊，大概五指距離。」

「還是沒看到。」

「沒關係，我一開始也看不到。」警衛伸手，把一四二九的帽簷壓低。「這樣有比較好嗎？」

帽簷略微遮擋住警亭內刺眼的熾光，一四二九瞇起眼睛望向天邊。漆黑的夜空混著點藍，偶爾有些星星閃爍，那些小點也正照亮著這片荒野。好亮，他心想。他慢慢睜開眼睛，地平線上有片模糊的黑影漸漸浮出。

「那是什麼？」

「看板。」

一四二九兩手繞在眼睛旁，盡量遮住一切干擾。他眨了眨眼，讓自己適應黑暗，像長官說的那樣，只管向前看。終於看到了。是一塊普通看板，兩條工字鐵支撐著一片鋼板，兩個壞掉的燈條往前伸。

「那是我們要守衛的嗎？」

「我不知道。」

「上面寫什麼？」

「不知道，我們只看得到它的背面。」警衛說，拍拍一四二九的肩。「你很厲害，我花了好幾年才慢慢看得到。」

「手冊沒有寫。」

「當然。重要的都不在上面。你通過測試了。也許你會是個好警衛，只要你願意。」

一四二九迅速從位子上起立，兩腿緊貼，立正站定，四指靠攏，照手冊上的指示行了個正式的禮。「謝謝長官！」

警衛笑了笑，挺是滿意。

●

「呼叫。呼叫。狀況代號：○○一。全體人員特別警戒，這不是演習。這不是演習。」

「長官，怎麼了？」

警衛不管一四二九，翻箱倒櫃才終於找到防彈背心。

「照做就是了。」第七十二條，三項，他默念。他推開一四二九，倒出桌櫃的第二層，把所有東西拿出抽屜塞進口袋，向前方跑去。

「跟上！」

一四二九慌忙地抓起背心便跑了出門。出大事了。

●

「呼叫。呼叫……」對講機只剩白噪音。

「嘖。」警衛把對講機往後一丟，差點砸中一四二九。他趕忙撿起對講機，不知不覺落後了一大段。

「放下！」

「可……可是手冊說要保持聯絡。」

「他媽手冊，你還不懂嗎？警衛只管守衛。」

「遵行手冊保命符，不守規矩命難護……」

「你想死嗎？」

一四二九愣住。

他趕忙丟掉對講機。這樣要怎麼升職？這不是違背手冊，不是，他告訴自己。對講機壞了，對，對，聽長官的話，他沒有違反任何規定。

遠方，一小點光點急速朝著警亭奔來。左晃、右晃，警衛瞇著眼睛試圖看清前方。同樣寂靜。他可以聽到幾聲鏈條聲。

「停！」

「那是什麼？」一四二九問。

「閉嘴。躲好。」警衛說，「再次警告！根據手冊第十八條二項，你已侵犯我領地，我有權以一切手段阻止！」

喀噠、喀噠，鏈條聲愈發具體。熾光燈漸漸勾勒出腳踏車上的人影，一名少年奮力朝警衛衝去。

「啊！」

警衛稍微朝下一蹲，跨步向右向左飄忽不定，穩定住平衡躲過腳踏車。他壓低重心，蛇行接近迎面而來的腳踏車，抽出腰間的警棍準備。腳踏車燈閃爍著，越來越明亮，十公尺、五公尺、一公尺。

警衛在最後一秒向著腳踏車跳去，順勢將警棍插入輪間卡住。少年隨慣性飛出，警衛趕忙衝上前壓制。（中）