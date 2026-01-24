我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

去問愛麗絲（一八）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

他趕緊給人家回消息，又把簡歷發了過去，接下來就是準備面試。等到再想起阿膠的事，已經又過了兩天。

老爹知道他又去參加了一個面試，打電話來，問他具體的情況。聊了幾句以後，老爹才說：「昨天小麗給我打電話了，說日子長了沒來看我，讓我注意身體。」

吳華鋒有點吃驚，他問：「她怎麼樣？」

「還可以。」

「那她沒問我？」

「問你啥？」吳建設恨鐵不成鋼地說，「你自己看不住媳婦，把人家氣走了。現在又眼巴巴地盼著人家回來，你說說你啊……」老頭嘆了一口氣，「我勸她了，說小鋒不懂事，讓她多體諒。」

「那她說啥？」

「她就說知道了，說過段時間就回來。」

掛了電話，吳華鋒心情好了不少。工作差不多有了著落，路敏麗這頭還主動聯繫了老爹，這也算是她主動示好的表現。吳華鋒開著車，嘴角是壓不住的笑。

路過姊姊單位，看了看時間，快到姊姊下班的時間了。他把阿膠放在了姊姊單位的門衛室，又給姊姊發了信息，提醒她記著去拿。姊姊回覆了一個字：好。

車剛在路口轉彎，視野裡就多了一個熟悉的人影。吳華鋒心裡一緊，怎麼又是他！他找了個最近的地方停了車，一下車就朝回走，一路上都仔細地找，果真看見那人在姊姊單位附近徘徊。

吳華鋒覺得自己的心怦怦直跳。不會有這麼巧的事！上次那人出現在姊姊住的地方，現在又在姊姊的工作單位。他想起保安大哥的話，那人經常去吃飯，那保安大哥口中此人的親戚，難不成就是姊姊？自己怎麼從來不知道，姊姊有這樣的一個親戚？姊姊是怎麼認識他的？還有那段路敏麗奔向他的監控……吳華鋒越想越發毛。（一八）

上一則

你需要一個包包

延伸閱讀

去問愛麗絲（一）

去問愛麗絲（一）
美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切
移民專頁／面試後給120天紙 耐心等補件通知

移民專頁／面試後給120天紙 耐心等補件通知
美入籍面試無預警取消 律師：前所未見

美入籍面試無預警取消 律師：前所未見

熱門新聞

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45
（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00

開飯時間

2026-01-18 01:00

糗事三連發

2026-01-19 01:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星