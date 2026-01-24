他趕緊給人家回消息，又把簡歷發了過去，接下來就是準備面試。等到再想起阿膠的事，已經又過了兩天。

老爹知道他又去參加了一個面試，打電話來，問他具體的情況。聊了幾句以後，老爹才說：「昨天小麗給我打電話了，說日子長了沒來看我，讓我注意身體。」

吳華鋒有點吃驚，他問：「她怎麼樣？」

「還可以。」

「那她沒問我？」

「問你啥？」吳建設恨鐵不成鋼地說，「你自己看不住媳婦，把人家氣走了。現在又眼巴巴地盼著人家回來，你說說你啊……」老頭嘆了一口氣，「我勸她了，說小鋒不懂事，讓她多體諒。」

「那她說啥？」

「她就說知道了，說過段時間就回來。」

掛了電話，吳華鋒心情好了不少。工作差不多有了著落，路敏麗這頭還主動聯繫了老爹，這也算是她主動示好的表現。吳華鋒開著車，嘴角是壓不住的笑。

路過姊姊單位，看了看時間，快到姊姊下班的時間了。他把阿膠放在了姊姊單位的門衛室，又給姊姊發了信息，提醒她記著去拿。姊姊回覆了一個字：好。

車剛在路口轉彎，視野裡就多了一個熟悉的人影。吳華鋒心裡一緊，怎麼又是他！他找了個最近的地方停了車，一下車就朝回走，一路上都仔細地找，果真看見那人在姊姊單位附近徘徊。

吳華鋒覺得自己的心怦怦直跳。不會有這麼巧的事！上次那人出現在姊姊住的地方，現在又在姊姊的工作單位。他想起保安大哥的話，那人經常去吃飯，那保安大哥口中此人的親戚，難不成就是姊姊？自己怎麼從來不知道，姊姊有這樣的一個親戚？姊姊是怎麼認識他的？還有那段路敏麗奔向他的監控……吳華鋒越想越發毛。（一八）